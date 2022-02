Die PS5 ist derzeit fast überall ausverkauft. Immerhin könnt ihr euch die Konsole aber noch in einem Strom-Tarif-Bundle sichern – oder euch bei PlayStation Direct für die Chance auf ein Bestellfenster anmelden. Hier findet ihr alles zum Preis und zur Verfügbarkeit der PS5.

PlayStation 5 Facts

PS5 bestellen: Hier könnt ihr die Konsole aktuell bekommen

Bei dem Strom-Tarif-Bundle von E wie einfach wird die PS5 ab Ende Januar ausgeliefert.

Bitte beachtet, dass die angegebenen Preise und Verfügbarkeiten der PS5 variieren können.

Sony hat erst vor Kurzem mit PlayStation Direct eine neue Möglichkeit ins Spiel gebracht, eine PS5 zu bestellen. Der Online-Shop, der zuvor nur in den USA verfügbar war, ist jetzt auch in Deutschland online. Dort könnt ihr euch für die Bestellchance einer PS5 registrieren. Sony wählt unter den registrierten Teilnehmern dann einige glückliche Gewinner aus, die per E-Mail benachrichtigt werden und ein Zeitfenster erhalten, in dem sie die PlayStation 5 kaufen können.

Verfügbarkeit der PlayStation 5: Die aktuelle Lage

Die PlayStation 5 ist, obwohl der Verkaufsstart bereits im November 2020 stattfand, immer noch nicht flächendeckend erhältlich. In den letzten Wochen gab es zumindest gelegentliche „Drops“, bei denen die Konsole mehrmals in begrenzten Kontingenten für kurze Zeit (meist nur Minuten) bei unterschiedlichen Online-Händlern verfügbar war. Zuletzt gab es einige wenige Exemplare der Disc-Version am 23.09. bei Saturn und MediaMarkt – leider sind diese bereits ausverkauft. Wer seine Chancen erhöhen möchte, die PS5 im Einzelverkauf zu erwischen, sollte die folgenden Händler im Blick behalten und gegebenenfalls schnell zuschlagen.

PS5 kaufen: Übersicht zu Online-Shops

PlayStation 5 mit Disc-Laufwerk für 499 Euro

Die Version mit Laufwerk mag 100 Euro mehr kosten, ist aber empfehlenswert für PlayStation-Fans, die eine große Bibliothek an PS4-Spielen auf Discs haben und diese weiter nutzen möchten. Zudem kann man die PS5 Disc-Version auch zum Abspielen von Blu-Rays und 4K-Blu-Rays nutzen.

PlayStation 5 All-Digital-Edition für 399 Euro

Mit der All-Digital-Edition der PS5 ist man auf Spiele beschränkt, die man im PlayStation Store kauft. Wer keine große Spielesammlung hat und auch nicht plant, eine solche aufzubauen oder überwiegend Free-2-Play-Titel wie Fortnite oder CoD: Warzone spielt, kann hier zugreifen. So spart man 100 Euro und erhält eine leicht schlankere Konsole.

PS5 auf dem Graumarkt – bei eBay

Ein großes Problem hinsichtlich der Verfügbarkeit der PS5 liegt bei den so genannten Scalpern. Das sind Bots, die kontinuierlich Shop-Seiten scannen und Konsolen kaufen, sobald sie verfügbar sind. Die Bot-Betreiber wollen damit Konsolen auf Handelsplattformen wie eBay dank der künstlichen Verknappung mit Gewinn weiter erkaufen. Auch wenn die Methode moralisch fragwürdig scheint, ist es natürlich eine Option, die Konsole mit Preisaufschlag bei eBay zu kaufen. Wir empfehlen aber, die Angebote genau auf Seriösität der Händler, Herkunft der Hardware, Garantie/Gewährleistung und Lieferdatum hin zu studieren.

Die eBay-Preise liefern indirekt einen Eindruck zum Verhältnis Angebot und Nachfrage. Wir beobachten die eBay-Preise genau, ermitteln mehrmals wöchentlich den Bestpreis von seriösen ebay-Händlern zu Konsolen mit dem Zustand „neu“ und „Sofort-Kaufen“-Option, die aus Deutschland lieferbar sind. Daraus lässt sich ableiten, wie weit die PlayStation 5 noch von einer Verfügbarkeit in der Breite entfernt ist. Hier sind die Preise zuletzt wieder angezogen. Während die PS5 mit Disc-Laufwerk im August noch zu Preisen von 650 Euro gehandelt wurde, liegen die günstigsten Preise derzeit wieder bei deutlich über 700 Euro. Die PS5 ohne optisches Laufwerk kostet auch wieder rund 670 Euro, während sie noch im Spätsommer für 550 Euro zu bekommen war. Das entspricht Aufpreisen von 40 bis 70 Prozent gegenüber dem UVP – reiner Wucher! Leider scheint sich Scalping weiter zu lohnen.

PS5 per Tarif-Bundle kaufen

Auch wenn die PlayStation 5 aktuell im Einzelhandel praktisch dauerhaft ausverkauft ist, könnt ihr sie euch manchmal noch zusammen mit einem Handy- , Internet- oder Strom-Tarif bestellen, denn hier greifen keine Scalper zu. Aktuell sind aber leider keine Tarife verfügbar.

PS5-Zubehör: Must-Haves für die neue Playstation-Generation! Abonniere uns

auf YouTube

PlayStation 5 kaufen: Wichtiges Konsolen-Zubehör

Habt ihr eine PS5 ergattert, könnt ihr mit dem offiziellen Zubehör von Sony das Beste aus eurer PS5 herausholen. Der DualSense-Controller, die Ladestation, Fernbedienung, HD-Kamera und das Headset können euch das Leben einfacher und euer Spielerlebnis angenehmer machen.

Außerdem benötigt ihr einen Top-Fernseher, damit dieGrafikleistung der PS5 so richtig zur Geltung kommen kann. Optimal sind Geräte, die über 4K-Auflösung, HDMI 2.1, 120 Hz und VRR verfügen. Mehr Infos in unserem Schwerpunkt zu den besten Gaming-Fernsehern. Hier drei Vorschläge für geeignete 4K-TVs:

In unserem Übersichtsartikel findet ihr übrigens viele weitere Infos rund um die PlayStation 5.