PS5 vs. Xbox Series X|S: Darum verpufft Microsofts großer Vorteil

Wer die neusten Grafik-Kracher auf der Konsole spielen will, muss sich zwischen der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S entscheiden. Eigentlich steckt in der Microsoft-Konsole mehr Power, was sich allerdings nicht immer bemerkbar macht. Jetzt erklären Tech-Experten, warum Spiele auf der PlayStation oft besser laufen.

Xbox ist stärker als die PS5, aber es hilft nicht

Im Duell der Current-Gen-Konsolen stehen sich die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S gegenüber. In Sachen Verkaufszahlen steht die Sony-Konsole deutlich besser da, doch die reine Hardware spricht eigentlich für Microsoft. So erreicht die CPU der Xbox Series X eine Leistung von 12 Teraflops – deutlich besser als die 10,3 Teraflops der PS5.

Anzeige

Trotzdem laufen Spiele auf der Xbox nicht wesentlich besser und manchmal sogar schlechter als auf der PS5. Besonders peinlich ist das, wenn ein ehemals exklusives Xbox-Spiel bei der Konkurrenz besser aussieht. Die Tech-Experten von Digital Foundry erklären jetzt, warum Microsoft seinen großen Vorteil verspielt.

Der wichtigste Grund für den PS5-Vorteil sei demnach die Entwicklungsumgebung. Entwickler würden berichten, dass Faktoren wie effizientere GPU-Compiler, API-Zugang auf niedrigerem Level und höhere Taktraten dazu beitragen, dass Sony Microsoft überflügelt. Entwickler können also leichter mehr aus der Hardware herausholen. Dazu kommt, dass die PS5 zwar über weniger Compute Units verfügt, aber die GPU trotzdem schneller ist, was bei einigen Game Engines zum Vorteil werden würde (Quelle: Eurogamer).

Anzeige

Auch die Xbox Series X|S hat Vorteile

Digital Foundry stellt allerdings auch fest, dass beide Konsolen insgesamt sehr ähnliche Resultate erzielen. In einigen Aspekten hat sogar die Xbox die Nase vorne. So würden vor allem die Entwickler große Vorteile genießen, die an Spielen arbeiten, die sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox erscheinen sollen.

Anzeige

Am Beispiel von Elden Ring erklären die Experten weiter, warum beide Konsolen Vorteile und Nachteile haben. So würde das riesige RPG besser auf der PS5 laufen, während die Performance auf der Xbox stabiler sei.

In diesen Punkten schlägt Xbox die PlayStation:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.