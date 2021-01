Wo man auch hinguckt, überall ist die PlayStation 5 gerade restlos ausverkauft. Sony wird die Next-Gen-Konsole quasi aus den Händen gerissen, viele Spieler haben trotz großer Mühen auch heute noch kein Exemplar zuhause stehen. Trotzdem stellte Sony im vergangenen Jahr mit der PlayStation einen neuen Negativrekord auf. Was ist da los?

PlayStation-Verkaufszahlen in Japan: Sony-Konsolen verkaufen sich schlecht

Obwohl die PS5 gerade weltweit weggeht wie geschnitten Brot, scheint Sony im Heimatmarkt Japan mit einigen Problemen zu kämpfen, wie ein neuer Bericht der Famitsu nahelegt, der auf ResetEra aufgetaucht ist:

In der Übersicht klar und deutlich zu erkennen: So wenig Konsolen wie im letzten Jahr verkaufte Sony zuletzt 1994 – vor 26 Jahren. Nicht einmal eine Million Einheiten konnte man im vergangenen Jahr in Japan absetzen. Dieser Abwärtstrend zieht sich bereits über mehrere Jahre. Zuletzt konnte Sony 2016 ein Wachstum der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr verbuchen.

Vor allem Handheldkonsolen wie PSP und PS Vita waren in Japan anscheinend sehr gefragt, wie die Aufteilung der Verkaufszahlen zeigt. Nachdem Sony die PS Vita jedoch sang- und klanglos untergehen ließ, brach auch ein gehöriger Anteil der Hardware-Verkäufe in Japan weg.

Negativrekord für PlayStation in Japan: Vernachlässigt Sony seinen Heimatmarkt?

Bereits in der Vergangenheit wurden Stimmen laut, die behaupteten, dass Sony Japan langsam „nicht mehr ernst nehmen würde“. Solche Vermutungen wurden unter anderem vom japanischen Analysten Hideki Yasuda aufgestellt. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass der Konsolen-Launch der PS5 im letzten Jahr ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte.

Einige Spieler dürften den Kauf einer PS4 noch einmal vertagt haben, da das neue Modell quasi schon in den Startlöchern stand. Da Produktion und Auslieferung der PS5 aufgrund der Corona-Krise mit großen Problemen zu kämpfen hat, dürften auch viele japanische Spieler bislang noch auf dem Trockenen sitzen – so wie der Rest der Welt.

Wie sich die Verkaufszahlen im aktuellen Jahr entwickeln, bleibt abzuwarten. Wenn die Versorgungsprobleme erstmal überwunden sind, dürfte es auch im japanischen Markt wieder bergauf gehen, das dürfte zumindest auch Sony hoffen.