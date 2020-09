Samsung hat ein neues Android-Smartphone in Planung, das es in der Form noch nie gegeben hat. Damit würde sich die Bedienung des Handys, wie wir sie heute kennen, komplett verändern.

Samsung entwickelt ein transparentes Smartphone

Vor fast zwei Jahren haben wir darüber berichtet, dass Sony an einem transparenten Smartphone arbeitet. Bisher ist noch kein finales Modell auf den Markt gekommen. Samsung hat scheinbar ähnliche Pläne, wie man einem neuen Patent entnehmen kann, das bei LetsGoDigital veröffentlicht wurde. Dort hat man auch ein Renderbild erstellt, wie so etwas aussehen würde:

Im Endeffekt würden die Inhalte auf einem durchsichtigen OLED-Panel angezeigt. Nur der Rahmen des Handys ist nicht durchsichtig. Man soll dann auch die Hand sehen, mit der man das Handy festhält. Das Patent beschreibt zudem, dass sich der transparente Modus ein- und ausschalten lässt. So könnte man die Durchsichtigkeit des Smartphones nur in bestimmten Situationen verwenden. Beispielsweise wenn man wieder wie ein Smombie durch die Straßen läuft. Dann könnte man wenigstens die Umgebung etwas besser im Blick behalten.

Wie realistisch ist so ein transparentes Samsung-Handy?

Die Wahrscheinlichkeit, dass Samsung so ein Handy in naher Zukunft auf den Markt bringt, ist ehrlich gesagt relativ klein. Auch wenn wir die Idee spektakulär finden und uns so ein Handy wünschen würden, ist es doch aktuell eher unrealistisch. Man muss sich nur einmal überlegen, wo denn die ganzen Komponenten hin sollen. Ein Akku, die Chips, Kameras sind nicht durchsichtig – und werden es auch nicht so schnell werden.

Ein Panel kann hingegen durchsichtig werden. Es gibt beispielsweise durchsichtige Fernseh-Bildschirme. Aber da steckt die Technik halt im Fuß. Die muss man bei einem Handy aber im Gerät unterbringen. Samsung patentiert hier nur etwas, was in ferner Zukunft mal realistisch werden könnte. Ein schöner Traum, auf den wir aber noch etwas warten müssen.