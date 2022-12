Samsung drückt aufs Gaspedal: In einem atemberaubenden Tempo versorgen die Südkoreaner ihre Smartphones mit dem Update auf Android 13. Jetzt ist ein echter Kassenschlager an der Reihe, der bei Amazon bereits die Verkaufsliste angeführt hat.

Samsung hat sich vom Update-Saulus zum Update-Paulus gemausert. Kaum ein anderer Handy-Hersteller liefert schneller und länger Softwareupdates für die eigenen Smartphones aus. Beim Update auf Android 13 war der Branchenführer besonders zügig und hat bereits weite Teile seiner Ober- und Mittelklasse versorgt. Mit dem Galaxy M12 folgt nun ein Einsteiger-Smartphone.

Samsung verteilt Update auf Android 13 für das Galaxy M12

Das Galaxy M12. (Bildquelle: Samsung)

Das Update auf Android 13 für das Galaxy M12 wird aktuell ausgerollt (Quelle: SamMobile). Den Anfang macht Russland, doch die Aktualisierung sollte in Kürze auch in anderen Ländern verfügbar sein. Neben Android 13 ist auch One UI 5.0 Teil des Updates, die neueste Version von Samsungs Benutzeroberfläche. Auch der Sicherheitspatch vom November ist mit an Bord. Mit dem Update verändert sich außerdem die Firmwarenummer, die fortan M127FXXU3CVL2 lautet.

Welche Funktionen One 5.0 beinhaltet, seht ihr im Video unten:

Aufgrund des geringen Preises (aktuell bei Amazon für 199,99 Euro erhältlich), ist das Galaxy M12 sehr beliebt. Im Februar stand das Einsteiger-Smartphone sogar auf Platz 1 der Amazon-Verkaufscharts. Mit dem Update auf Android 13 wird Samsung also viele Handybesitzer glücklich machen.

Samsung entfernt Funktion in Android 13

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber: Samsung streicht im Android-13-Update eine Funktion. Der sogenannte „Focus Mode“ wurde entfernt, der es Samsung-Nutzern erlaubte, sich ohne Ablenkungen von Apps oder anderen Inhalten auf die Arbeit oder das Lernen zu konzentrieren. Als Ersatz dienen jetzt die Routinen. Hier haben Besitzer eines Galaxy-Smartphones mehr Kontrolle.