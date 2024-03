Samsung will mit dem Galaxy S25 einen wichtigen Sieg über das iPhone 16 Pro erringen

Samsung und andere Hersteller von Android-Smartphones versuchen Jahr für Jahr die Leistung des aktuellsten iPhones zu schlagen. Bisher ist das trotz großer Bemühungen nicht gelungen. Mit dem Samsung Galaxy S25 könnte es aber klappen. Dort soll nämlich ein echtes Leistungsmonster von Chip integriert werden.

Samsung Galaxy S25 soll iPhone 16 Pro übertreffen

Apple schafft es Jahr für Jahr mit dem neuesten iPhone die gesamte Android-Konkurrenz in Sachen Performance zu übertreffen. Chip-Hersteller wie Samsung, MediaTek oder Qualcomm verbessern sich zwar auch, doch die schiere Leistung des Apple-Handys bleibt ungeschlagen. Das könnte sich mit dem Galaxy S25 und dem Snapdragon 8 Gen 4 ändern. Der neue Chip soll nämlich deutlich mehr Leistung haben als bisher erwartet.

Laut SamMobile soll das Galaxy S25 mit Qualcomm-Chip im Single-Core-Test von Geekbench stolze 3.500 Punkte erreichen. Das aktuelle Modell mit Snapdragon 8 Gen 3 kommt nur auf 2.100 Punkte. Das wäre ein gigantischer Sprung und würde das iPhone 16 Pro schlagen, dessen Chip auf 3.300 Punkte kommen soll. Ob dieser Wert am Ende wirklich realistisch ist, bleibt abzuwarten. Der Performance-Gewinn wäre einfach extrem hoch, zumal vorher von um die 2.800 Punkten die Rede war.

Erreicht werden soll die Leistung durch die neuen Kerne des Chips, die mit bis zu 4,3 GHz getaktet sind. Bisher waren maximal 3,8 GHz drin. Zudem kommt eine neue 3-nm-Fertigung zum Einsatz, die den Leistungssprung erklären würde. In einigen Monaten wird Qualcomm den neuen Snapdragon 8 Gen 4 offiziell enthüllen und alle Details verraten.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra vor:

Qualcomm-Chip wieder nur im Samsung Galaxy S25 Ultra?

In den Galaxy-S24-Smartphones steckt nicht in jedem Modell der gleiche Chip. Samsung verbaut im Galaxy S24 und S24 Plus einen Exynos-Prozessor und im Galaxy S24 Ultra (Test) den Qualcomm-Chip. Das könnte bei den Nachfolgern ähnlich sein. Dann würde nur das Ultra-Modell von dem gigantischen Leistungssprung profitieren. Ob es wirklich dazu kommt, erfahrt ihr aber vermutlich erst Anfang 2025.

