Huaweis Smartphone-Absatz bricht ein. Das zwingt den Handy-Hersteller dazu, sich neue Geschäftsfelder zu suchen. Im Heimatland ist das jetzt geschehen. Schweine spielen dabei eine Hauptrolle.

Es waren düstere Zahlen, die Huawei letzte Woche verkünden musste: Der chinesische Konzern rechnet 2021 nur noch mit 70 bis 80 Millionen abgesetzten Smartphones. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahren konnten die Chinesen noch rund 190 Millionen Smartphones unter die Leute bringen. Der dramatische Einbruch muss an anderer Stelle kompensiert werden, weshalb Huawei nun auch in bislang eher exotischere Geschäftsfelder vordringt.

Huawei unterstützt mit KI-Technik Schweinebauern

Laut BBC ist Huawei jetzt unter die Schweinebauer gegangen – zumindest indirekt. Der Elektronikriese setzt seine KI-Technik in der heimischen Schweinemast ein, um Landwirten bei der Aufzucht der Nutztiere unter die Arme zu greifen. Huaweis Technik soll in der Lage sein, das Gewicht, die Nahrung und die Bewegung der Schweine zu überwachen. Mittels Gesichtserkennung sollen die Tiere außerdem individuell identifizierbar sein, heißt es.

Die Volksrepublik beheimatet die größte Schweinefleischindustrie der Welt. Mehr als 50 Prozent aller Mastschweine weltweit werden in China verarbeitet. Ein lukratives Geschäftsfeld also, das sich Huawei ausgesucht hat. Neben der Schweinemast nutzt Huawei seine Technik auch im Kohleabbau.

Trotz der Hürden, mit denen Huawei aufgrund der US-Sanktionen zu kämpfen hat, denkt der Hersteller aber nicht an einen Ausstieg aus dem Smartphone-Markt. Das hat Firmengründer Ren Zhengfei vor kurzem noch einmal klar gemacht. Mehr noch: Mit dem Huawei Mate X2 steht sogar ein neues Falt-Handy des Konzerns an, das sich erstmals nach innen falten lassen soll. Schweine sind vielleicht die Zukunft von Huawei, in der Gegenwart spielen aber noch immer Smartphones die erste Geige.