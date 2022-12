Skoda stürzt sich in die Elektro-Offensive: Die tschechische VW-Tochter rückt von ihrem Ziel für 2030 ab und will nun schon vier Jahre früher den E-Auto-Anteil massiv steigern. Dafür sind gleich drei neue Modelle geplant, die bereits bis 2026 auf die Straßen losgelassen werden sollen.

Skoda schärft nach: Drei neue E-Autos bis 2026

Mit dem Jahr 2026 als neues Ziel richtet Skoda seine E-Auto-Offensive neu aus. In den kommenden drei Jahren will der Hersteller dafür ordentlich Geld in die Hand nehmen: Die Investitionen werden auf 5,6 Milliarden Euro hochgefahren. Zuvor hatte man mit 3,1 Milliarden Euro gerechnet. „Bis 2026 kommen wir mit drei weiteren Elektromodellen, weitere werden folgen“, bekräftigt Skoda-Chef Klaus Zellmer gegenüber dem Handelsblatt. Die Pläne waren zuvor bereits bekannt geworden.

Der Großteil des Geldes werde in diese drei E-Autos fließen. Mit dem neuen Jahr sei die Zielsetzung bei Skoda ambitionierter geworden. Konkret arbeitet man an einem Elektroauto für Einsteiger mit einem Startpreis von unter 25.000 Euro. Dabei dürfte es sich um den Bruder zum geplanten ID.2 von Volkswagen handeln, der Ableger sowohl bei Skoda als auch bei Cupra bekommen soll.

VW hatte bereits angekündigt, dass man ob der aktuellen Preisentwicklung die ursprünglich geplanten 20.000 Euro nicht werde halten können. Stattdessen soll der mögliche Volksstromer aber die 25.000er-Marke nicht reißen. Bei Skoda hingegen wollte man bisher die 20.000 Euro nicht fallen lassen. Die Konzernmarken müssen darauf achten, sich ausreichend voneinander abzugrenzen. Das dürfte dafür sorgen, dass Skodas Version günstiger wird als die Brüder von VW und Cupra.

Skoda könnte gegenüber VW den Preisvorteil geltend machen – sogar bei E-Autos:

Skoda plant Mittelklasse-SUV mit Elektroantrieb

Weiter will Skoda bis 2026 ein kompaktes E-SUV für die Mittelklasse anbieten. Details zu dem Fahrzeug sind bisher kaum bekannt. Nach VW-Vorbild wäre eine Art Cross Fabia mit E-Antrieb denkbar. Das ist allerdings bisher nur Spekulation. Einen ausgiebigen Ausblick hat Skoda hingegen schon zum neuen Spitzenmodell geliefert. Das 7-Sitzer-SUV Vision 7S soll ebenfalls bis 2026 vom Konzept zum ausgereiften Serienfahrzeug heranwachsen.

Fü die Zeit nach 2026 ist immerhin ein Modell bereits gesetzt: Skodas Kassenschlager Octavia soll perspektivisch zum E-Auto werden.