Die Skyrim-Community verwendet KI-Technologie, um nicht-jugendfreie Mods für den RPG-Klassiker zu erstellen. Dies sorgt nun jedoch für mächtig Aufruhr, denn die KI-Projekte nutzen Stimmen aus dem Spiel, um schmutzige Dialoge zu erstellen.

Der gigantische und langlebige Erfolg von The Elder Scrolls 5: Skyrim lässt sich nicht zuletzt auf seine engagierte Modding-Community zurückführen, die das RPG in so mancher Hinsicht auch über 11 Jahre nach seinem Release noch verbessert. Allerdings überschreiten neue KI-Mods nun eine Grenze, denn durch sie werden die Stimmen von Schauspielern ohne deren Einverständnis für teilweise pornografische Zwecke reproduziert.

Skyrim: Sex-Mods sorgen für Aufruhr

Manche Skyrim-Mods nutzen KI-generierte Stimmen für ihre eigenen Zwecke – die KI verwendet dafür jedoch echte Stimmvorlagen und formt diese in die gewünschten Monolog- und Dialogoptionen um. Dies ist bereits ein an und für sich ein große Problem für Synchronsprecher, doch wenn ihre Stimmen darüber hinaus auch noch ohne Erlaubnis für nicht-jugendfreie Projekte genutzt werden, gehen die Mods für die meisten endgültig zu weit – schließlich handelt es sich damit im Wesentlichen um schlüpfrige Audio-Deepfakes.

Auf Nexusmods sind Projekte dieser Art jedoch frei verfügbar. Twitter-User Robbie92 weist auf die skrupellose Praktik hin und listet 17 Schauspieler auf, deren Stimme ungefragt für dubiose KI-Mods genutzt wurden. Mehrere Voice Actor haben auf Twitter auf den Post reagiert und zeigen sich von den Deepfakes enttäuscht, verärgert und empört. Manche von ihnen kündigen zudem rechtliche Schritte an, um die Sex-Mods mit ihren Stimmen entfernen zu lassen. (Quelle: Gamesradar)

Skyrim-Mods: Sprecher müssen geschützt werden

Obwohl das Problem deutlich sichtbar ist und auf Twitter hohe Wellen schlägt, ist es für die Synchronsprecher leider nicht einfach, Deepfakes ihrer eigenen Stimme aus dem Internet löschen zu lassen – in Mod-Form oder anderer Gestalt. Angesichts des wachsenden Einflusses von KI benötigt es in der Industrie deswegen dringend umsetzbare Regeln, die Sprecher vor dem Missbrauch ihrer Stimmen schützen können.

