Es gibt Smartphone-Hersteller auf dem Markt, die früher zu den wichtigsten Marken der Welt gezählt und die Branche geprägt haben, heute aber kaum mehr von Bedeutung sind. Genau dazu zählt HTC. Der neue Chef, der als Hoffnungsträger angetreten ist, hat nun aufgegeben. War es das mit HTC?

Neuer HTC-Chef hört jetzt schon auf

Vor nicht einmal einem Jahr hat bei HTC ein neuer Chef angefangen, der das taiwanische Unternehmen aus der Krise führen sollte. Er hat in Interviews darüber gesprochen, welche Fehler HTC in der Vergangenheit gemacht hat und wollte das Unternehmen deutlich besser aufstellen. Der Fokus lag auf 5G, wo HTC richtig durchstarten wollte. Passiert ist dann nicht viel – weder im Smartphone-Sektor, noch in anderen Bereichen des Unternehmens. Nun hat HTC offiziell angekündigt, dass Yves Maitre das Unternehmen nach weniger als einem Jahr verlässt. Der CEO-Posten wird aus persönlichen Gründen aufgegeben. Nähere Details werden laut engadget nicht genannt.

Bei HTC hat nun wieder die Mitgründerin Cher Wang das Sagen. Der Fokus soll weiter auf Virtual Reality gesetzt werden. Bald könnte auch das erste 5G-Handy von HTC auf den Markt kommen. Leichter wird es für HTC nicht. Das Unternehmen wird von allen Seiten in die Mangel genommen. Immer mehr große Unternehmen wie Facebook bringen VR-Technologie auf den Markt – und das viel schneller. Smartphone-Hersteller wie Samsung und Xiaomi fluten den Markt mit günstigen 5G-Geräten, die eine gute Ausstattung bieten.

Es sieht schlecht für HTC aus:

War es das mit HTC-Smartphones?

Es gibt schon jetzt kaum mehr HTC-Handys auf dem Markt. Der taiwanische Hersteller verkauft nur noch sehr wenige Modelle, die zudem teilweise zu teuer für die verbauten Spezifikationen sind. Zudem erscheinen kaum neue Modelle, sodass HTC auch mit neuen Trends nicht mithalten kann. Die Zukunft sieht also nicht sehr rosig aus.