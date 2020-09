Besitzer eines Samsung Galaxy S10 können sich freuen. Ab sofort erhalten die Flaggschiff-Smartphones aus dem letzten Jahr ein großes Update, mit dem nicht nur der Sicherheitspatch auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch die One UI 2.5 mit neuen Funktionen eingeführt wird. GIGA hat die Details für euch.

Samsung Galaxy S10 Facts

Samsung Galaxy S10 erhält großes Software-Update

Besitzer eines Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus oder Galaxy S10e erhalten in Deutschland ab sofort ein fast 1 GB großes Software-Update angeboten. Mit der neuen Software wird die One UI 2.5 eingespielt. Diese hat Samsung erst kürzlich mit dem Galaxy Note 20 Ultra eingeführt und verteilt sie überraschend schnell für ältere Handys. Normalerweise dauert es einige Monate, bis die Vorgänger die Software erhalten. In diesem Jahr ist alles anders. Viele alte Handys erhalten länger Updates und Samsung versorgt die Geräte viel schneller mit neuer Software. Mit der One UI 2.5 wird auch der September-Patch eingespielt. Damit ist das Galaxy S10 auf dem neuesten Stand. Nicht einmal das Note 20 Ultra, das sich aktuell bei uns im Test befindet, hat dieses Update schon erhalten. Doch es gibt noch mehr.

Das große Software-Update für die Galaxy-S10-Serie bringt nicht nur die One UI 2.5 mit, sondern auch viele Verbesserungen und eine neue Funktion. Zu den Verbesserungen gehören Optimierungen beim WLAN, Always On Display, der Kamera und Nachrichten. Das neue Feature betrifft die PC-Funktion DeX. Erstmals ist es nämlich möglich DeX kabellos zu verwenden. Man muss also weder eine Dockingstation noch ein Kabel besitzen, um aus seinem Handy einen PC zu machen. Es reicht ein kompatibler TV, über den man sich dann per WLAN einfach kabellos verbindet. Damit wird die Funktion natürlich viel nützlicher.

Samsung Galaxy S10 bei MediaMarkt kaufen

Bald folgt das Android-11-Update:

Samsung mausert sich zum Update-König

Gefühlt kein anderer Smartphone-Hersteller haut aktuell so viele und so schnell Android-Updates für seine Handys raus, wie Samsung. Viele Smartphones werden auf den neuesten Stand gebracht und um Funktionen erweitert. Samsung geht hier den absolut richtigen Weg und schafft damit ein weiteres Kaufargument für seine Galaxy-Smartphones.