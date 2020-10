Nicht wenige Spieler besitzen gleich mehrere Konsolen und Wechseln beim Zocken gerne mal hin und her. Doch solltet ihr eure Nintendo Switch besser nicht zu lange vernachlässigen.

Switch: Warum euer Akku stets geladen sein sollte

Wer eine Nintendo Switch besitzt, dürfte das Aufladen seiner Konsole für das Normalste der Welt halten. Doch offenbar gibt es viele Spieler, die den Akku ihrer Handheld-Komponente gerne vernachlässigen. Denn in einem kürzlich erschienen Tweet erinnert der japanische Support von Nintendo die Spieler daran, den Akku nicht länger als sechs Monate ohne Stromversorgung zu lassen.

Andernfalls könnte es passieren, dass der Akku eurer Switch endgültig den Geist aufgibt und nicht wieder aufgeladen werden kann. Ein Horror-Szenario. Das gilt natürlich sowohl für die Switch, als auch für die Switch Lite. Gerade, wenn ihr eure Konsole irgendwann einmal verstauen solltet, weil die Switch neueren Modellen, wie einer Switch Pro weichen sollte, lohnt es sich also an ein regelmäßiges Aufladen zu denken.

Wer erinnert sich nicht an die vielen guten Game Boys, die dem Akku-Tod zum Opfer gefallen sind? Ihr möchtet eure Nintendo Switch gut in Schuss halten und dafür sorgen, dass der Akku lange funktionstüchtig bleibt? Dann schaut doch auch gerne in unserem Artikel vorbei, da erklären wir euch, wie ihr eure Nintendo Switch aufladen könnt.

Also vergesst nicht, eure Nintendo Switch regelmäßig aufzuladen, sonst droht ein ärgerlicher Akku-Tod. Die meisten Spieler werden ihre Konsole wahrscheinlich immer in der Docking-Station aufbewahren, aber für alle anderen gilt: Regelmäßig aufladen!