Der anstehende Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard scheint bei Sony für schlaflose Nächte zu sorgen. Das Unternehmen zieht alle Register, um die Übernahme doch noch zu stoppen, weil man sich vor den Folgen fürchtet. Denn sollte Microsoft tatsächlich der neue Eigentümer der Shooter-Marke Call of Duty werden, könnte sich das womöglich auch auf die Preise von PS Plus auswirken, so Sony.

CoD bei PS Plus trotz Microsoft-Deal? Das könnte teuer werden, sagt Sony

Über ein Jahr liegt die Ankündigung, dass Microsoft Activision Blizzard kaufen will, nun schon zurück. In trockenen Tüchern ist der Deal aber noch nicht. Marktaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt beschäftigen sich seitdem mit dem Fall und müssen noch ihr OK geben, bevor die Übernahme vollzogen werden kann.

Sony hingegen will das um jeden Preis verhindern – daraus macht auch der PlayStation-Chef kein Geheimnis. So legte Sony etwa nahe, dass Microsoft die PlayStation-Version von Call of Duty nach der Übernahme sabotieren könnte, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Doch das ist anscheinend nur die Spitze des Eisbergs.

In einem neuen Dokument äußert Sony weitere Bedenken. So erklärt das Unternehmen, dass Microsoft ihnen einen Vorschlag für eine Lizenzvereinbarung unterbreitet hat, die es Sony erlauben würde, Call of Duty über den PS-Plus-Service anzubieten. Diese Lizenzvereinbarung scheint für Sony jedoch viel zu teuer zu sein. Die Folge: Man müsste entweder darauf verzichten, CoD in sein Abo aufzunehmen oder aber den Preis seines Abos erhöhen – das dürfte jedoch den PlayStation-Spieler so gar nicht schmecken.

Welche Folgen hätte der Microsoft-Deal mit Activision überhaupt? Wir erklären es euch im Video:

Teureres PS Plus durch Microsoft-Deal: Kann das stimmen?

Ob Sony wirklich die Preise für seinen Abo-Service erhöhen müsste, wenn man CoD nach dem Deal ins Abo holen will, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar sagen. Man kann jedoch nicht ausschließen, dass Sony die Lage etwas überdramatisiert, um die Behörden dazu zu bringen, die Übernahme am Ende doch nicht durchzuwinken.

Die Europäische Kommission will ihre Entscheidung zum Mega-Deal von Microsoft und Activision Blizzard am 25. April 2023 offiziell bekanntgeben. Insider berichten bereits, dass die Behörden der Übernahme ihren Segen geben. Ob das jedoch wirklich stimmt, erfahren wir erst in anderthalb Monaten.