Squid Game gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien des Jahres 2021. Bereits letztes Jahr wurde eine zweite Staffel bestätigt und jetzt ist auch bekannt, auf welchen Plot ihr euch freuen könnt.

Squid Game: Hwang Dong Hyuk verrät Handlung von Staffel 2

Bereits im Oktober 2021 haben mehr als 142 Millionen Netflix-Nutzer die Serie Squid Game gesehen. Im November kündigte Showrunner Hwang Dong Hyuk an, dass er bereits Pläne für eine zweite Staffel hat – zum Inhalt wurde allerdings noch nichts verraten. Das ändert sich jetzt, denn in einem Interview mit dem südkoreanischen Sender KBS teilte er seine Idee mit den Fans.

„Der Schwerpunkt wird die Geschichte von Seong Gi Hun sein, der aufdeckt. Der übergreifende Handlungsstrang von Staffel 2 wird die Geschichte der Menschen sein, die Gi Hun trifft und denen er hinterherjagt.“

Die Handlung der zweiten Staffel ist aber nicht die einzige gute Nachricht, denn eine dritte Staffel könnte folgen:

„Es stimmt, dass wir eine Vielzahl von Möglichkeiten für Squid Game diskutieren, einschließlich der Produktion einer dritten Staffel, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt.“

Squid Game: Bei den Golden Globe Awards in drei Kategorien nominiert

Es ist das erste Mal, dass eine südkoreanische Serie bei den Golden Globes nominiert wurde. Die Netflix-Serie hat am 9. Januar 2022 die Chance auf den beliebten Preis in den Kategorien „Beste TV-Serie“, „Beste Leistung eines Schauspielers“ und „Beste Leistung eines Schauspielers in einer Nebenrolle“.

Die Serie muss sich gegen andere Dramaserien wie Lupin, Pose, The Morning Show und Succession durchsetzen.

