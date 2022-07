Mittlerweile sollte jeder das Prinzip von Zeichen-Apps auf dem iPhone und dem iPad kennen. Wer allerdings „Asketch“ verwenden möchte, muss etwas umlernen, denn diese kreative App macht die Dinge anders. Normalerweise für knapp 2 Euro zu haben, aktuell jedoch kostenlos.

App Store Facts

2 Euro gespart: Ungewöhnliche, aber extrem simple Zeichen-App für iPhone und iPad

Mit „Asketch“ erhaltet ihr eine Art Skizzenblock. Das Besondere ist sicherlich die Art und Weise, wie ihr darauf zeichnet, denn die App für iPhone und iPad verfügt über eine gestenbasierte Zeichenoberfläche. So wird durch Ändern der Auflagefläche des Fingers auf dem Bildschirm der Schwerpunkt der Zeichnung gesteuert. Ist erst mal ungewöhnlich, aber wenn man sich durch Probieren daran gewöhnt, kann man die eigene Kreativität so richtig ausleben.

Das Interface der App, allerdings müsst ihr es schon mal selber ausprobieren. (Bildquelle: Apple App Store)

Wichtig: Werbung oder In-App-Käufe gibt’s keine. Gratis ist auch wirklich kostenlos. Ihr spart aktuell also wirklich 1,99 Euro im App Store. Ebenso werden von der App keinerlei Nutzerdaten erfasst. Ein Tipp: Falls ihr die Werkzeugleiste beim ersten Start der App sucht – einfach die Zeichenfläche mit zwei Fingern antippen. Eine Farbauswahl erhaltet ihr dann, wenn ihr länger auf das Stiftsymbol drückt. Zudem gibt’s ständig Tipps und Tricks zur Bedienung, die oben eingeblendet werden.

Vor dem Download bitte den Preis überprüfen, da unbekannt ist, wie lange die App kostenlos sein wird:

Asketch Andrew Kern

Taugt „Asketch“ überhaupt?

Stellt sich natürlich die Frage: Kommt so ein anderer Ansatz an, was sagen bisherige Nutzerinnen und Nutzer über die App? Im App-Store gibt’s derzeit 4,2 von maximal 5 möglichen Sternen, allerdings auch nur 13 Bewertungen. Populärer ist „Asketch“ im US-Store. Dort hagelt es positive 4,4 von maximal 5 möglichen Sternen bei über 160 Bewertungen. Eine Meinung sei mal exemplarisch herausgegriffen (übersetzt):

Erstaunlich zum Skizzieren

Dies ist die beste App zum Skizzieren. Die Markierungen sind der Verwendung von Holzkohle sehr ähnlich, ohne die Sauerei. Ich benutze diese App seit Jahren und habe viele, viele andere ausprobiert, einschließlich der von Apple beworbenen. Keine kommt auch nur annähernd an dieses Skizzenprogramm heran. Mit einer begrenzten Anzahl von Werkzeugen erhält man hervorragende Ergebnisse und verzettelt sich nicht in all den unnötigen Optionen komplizierterer Apps. Ich hoffe, dass der Entwickler diese App noch viele Jahre lang in Betrieb hält, denn sie ist einfach exquisit.

Kurz und gut: Kann man mal ausprobieren – kostet aktuell nichts und verspricht ziemlich gute Ergebnisse. Mindestens iOS 12.1 sollte auf dem iPhone oder iPad installiert sein, ebenso braucht es circa 12 MB freien Speicherplatz. Der sollte wohl zu finden sein.