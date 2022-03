Es gibt Android-Apps im Google Play Store, die auf den ersten Blick etwas überflüssig wirken. Wenn man aber bedenkt, dass man mit der aktuell kostenlosen Android-App „Reminder Pro - Erinnerung“ die integrierte Kalender-App des Smartphones deutlich übersichtlicher macht, erscheint die Android-App plötzlich in einem anderen Licht.

Android-App kostenlos: „Reminder Pro - Erinnerung“ gratis statt für 2,29 Euro

Zugeben, die Android-App „Reminder Pro - Erinnerung“ macht im Grunde nicht viel mehr als die Kalender-App auf einem üblichen Android-Smartphone. Man kann dort Erinnerungen einspeichern – das hab ich zuerst auch gedacht. Als ich mir die Bewertungen im Play Store zu der App aber durchgelesen habe, war mit klar, wieso diese Anwendung schon über 100.000 Mal heruntergeladen wurde. Sie ist nämlich genau so umfangreich wie die Kalender-App auf einem Android-Handy. Im Endeffekt lagert man die reinen Erinnerungen in diese App aus und macht den eigentlichen Kalender so übersichtlicher.

In „Reminder Pro - Erinnerung“ lassen sich demnach Erinnerungen speichern, an die man sich optional mit einem beliebigen Intervall erinnern lassen kann. Das Design ist simpel, die Bedienung einfach und die Android-App somit selbsterklärend. Benachrichtigungen werden mit einer individuellen Vorlaufzeit dargestellt. Da es sich um eine Premium-App handelt, ist auch keine Werbung enthalten. Die gespeicherten Erinnerungen lassen sich zudem exportieren und so auf ein anderes Handy übertragen. Auch das ist sehr praktisch.

Reminder Pro - Erinnerung Entwickler: made easy

Hinweis: Wenn ihr euch die Android-App „Reminder Pro - Erinnerung“ aktuell kostenlos herunterladet, dann wird diese im Google-Account hinterlegt und kann jederzeit wieder kostenlos bezogen werden. Die Aktion läuft bis zum 19. März 2022 – falls der Entwickler sie nicht vorzeitig beendet.

Reminder Pro - Erinnerung: Was taugt die Android-App?

„Reminder Pro - Erinnerung“ wurde im Google Play Store, wie oben schon erwähnt, über 100.000 Mal heruntergeladen. Bei über 1.600 Bewertungen erhält die App 3,6 von 5 möglichen Sternen. Die positiven Eigenschaften hab ich bereits geschildert. Die App arbeitet sehr zuverlässig und lässt sich einfach bedienen. Die negativen Bewertungen beziehen sich eher darauf, dass die App im Grunde nicht mehr kann, als der Kalender. Der größte Vorteil liegt in erster Linie darin, dass man die Termine von den Benachrichtigungen teilen kann – und dabei keine Nachteile in Kauf nehmen muss.