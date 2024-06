Statt 22,99 Euro ab heute kostenlos: Epic schenkt euch ein atmosphärisches Horror-RPG

Epic Games verteilt mal wieder Geschenke an PC-Spieler. Ab heute könnt ihr das Horror-RPG Sunless Skies schnappen. Das kostet auf Steam normalerweise 22,99 Euro und ist vor allem für Cthulhu-Fans einen Blick wert.

Epic Games verschenkt Sunless Skies

Den Donnerstagabend dürften inzwischen viele PC-Spieler für einen kleinen Ausflug in den Epic Games Store nutzen. Denn an diesem Tag verschenkt Epic auf seiner Plattform jede Woche aufs Neue mindestens ein Spiel. Sieben Tage lang können PC-Spieler sich das Geschenk abholen, bevor das Gratis-Angebot im Online-Store wieder wechselt.

Am 27. Juni 2024 um 17:00 Uhr gibt es wieder einen neuen Gaming-Leckerbissen im Epic Games Store kostenlos abzustauben – und zwar Sunless Skies: Sovereign Edition (im Epic Games Store anschauen). Im Horror-RPG schlüpft ihr in die Rolle eines Kapitäns einer fliegenden Dampflokomotive und erkundet den Himmel des neuen Viktorianischen Empires.

Ob ihr euch als Händler euren Unterhalt verdient, indem ihr Ware an- und wieder verkauft, euch zusammen mit eurer Crew auf große Abenteuerfahrt durch die düstere Welt begebt oder euch aber der Rebellion anschließt, die das Empire stürzen will, ist euch überlassen.

Blut geleckt? Dann werft am besten einen Blick in den offiziellen Trailer des Spiels, indem es einige Gameplay-Szenen zu sehen gibt:

Sunless Skies: Sovereign Edition | offizieller Trailer

Für wen lohnt sich Sunless Skies?

In Sunless Skies steuert ihr eure eher behäbige Dampflokomotive in der Top-Down-Perspektive durch den Himmel, haltet Kämpfe in Echtzeit ab und müsst stets darauf achten, genug Ressourcen zu haben, um euer Gefährt im nächsten Hafen wieder reparieren und eure Vorräte auffüllen zu können.

Mit anderen Worten: Sunless Skies kann mitunter echt hart sein – vor allem am Anfang. Wenn eure Lok innerhalb weniger Spielminuten das erste Mal den Bedrohungen des Himmels zum Opfer fällt, solltet ihr nicht gleich verzweifeln. Das gehört zum Spiel dazu. Zudem vererbt euer Kapitän einen seiner Schätze an den nächsten weiter.

Was ihr ebenfalls beachten solltet: Sunless Skies ist nur auf Englisch verfügbar und ist eher textlastig. Die meisten Geschichten erzählt das Spiel in recht großen Textboxen, die ihr aufmerksam durchlesen solltet, wenn ihr wissen wollt, wie die Welt funktioniert – und welche Bedrohungen in ihr lauern.

Für Cthulhu-Fans ist Sunless Skies aber auf jeden Fall einen Blick wert, da sich die Entwickler ganz klar bei den Geschichten von H.P. Lovecraft haben inspirieren lassen. In der Spielwelt kommt ihr des Öfteren mit Wesen des kosmischen Horrors in Kontakt und solltet in solchen Fällen lieber schleunigst die Beine in die Hand nehmen, bevor ihr dem Wahnsinn verfallt.

Sunless Skies: Sovereign Edition gibt’s im Epic Games Store vom 27. Juni 2024 ab 17:00 Uhr bis zum 4. Juli 2024 um 16:59 Uhr kostenlos.

