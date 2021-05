Es gibt Android-Apps, die gehören einfach auf euer Handy. Irgendwann wird man die nützliche Anwendung nämlich benötigen. Genau das trifft auf die Android-App „Unit Converter (Pega Pro)“ zu, die für wenige Tage kostenlos im Google Play Store zum Download angeboten wird.

Android-App kostenlos: „Unit Converter (Pega Pro)“ gratis statt für 7,99 Euro

Die Umrechnung in andere Einheiten fällt nicht jedem leicht. Gut, dass es Apps wie „Unit Converter (Pega Pro)“ gibt. Damit kann man ganz einfach alles umrechnen. Die Auswahl an Optionen und Möglichkeiten ist sehr groß. GIGA hat die Android-App heruntergeladen und ausprobiert. Nach der Installation wird man von den verschiedenen Optionen etwas erschlagen, kommt aber auch gut zurecht. Neben dem jeweiligen Symbol wird die Bezeichnung dargestellt. Man kann beispielsweise die Temperatur, das Gewicht, die Länge, Geschwindigkeit oder Währung umrechnen. Die Bedienung ist sehr einfach und die Android-App erklärt sich im Grunde von selbst. Wer schon immer so eine App gesucht hat, kann hier nun kostenlos zur Premium-Version greifen und 7,99 Euro sparen. Die Bewertungen im Google Play Store sind sehr positiv.

Unit Converter (Pega Pro) - Premium Entwickler: Dronzer Developers

Die Android-App hat fast 15.000 Bewertungen und erreicht 4,6 Sterne. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai 2021 – falls der Entwickler die Aktion nicht vorzeitig beendet. Das ist tatsächlich schon passiert. Eine kostenlose Alternative findet ihr unten.

Alternativen zum „Unit Converter (Pega Pro)“

Sollte das Angebot nicht mehr gelten, finden sich im Google Play Store viele Alternativen. Wir haben mit der kostenlosen Version von Einheitenumwandler eine der beliebtesten Apps rausgesucht. Diese ist zwar kostenlos, enthält aber Werbung und In-App-Käufe. Der Funktionsumfang könnte also eingeschränkt sein.

Einheitenumwandler : Werkzeuge, Währungsrechner Entwickler: Digit Grove

Mit über 135.000 Bewertungen und 4,5 Sternen macht man hier sicher nichts falsch, wenn man die oben genannte Aktion verpasst. Trotzdem ist eine Android-App ohne Werbung, die man kostenlos abgreifen kann, immer ganz nett.