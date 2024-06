Steam-Release für PlayStation-Hit: Doch Sony lernt nicht aus alten Fehlern

God of War: Ragnarök erscheint noch dieses Jahr für den PC. Allerdings wird auch für diesen Steam-Release ein PSN-Account nötig sein. Das nervt die Fans, gerade bei einem reinen Singleplayerspiel.

God of War: Ragnarök Facts

Bei der gestrigen State of Play kündigte Sony den Release von God of War: Ragnarök auf Steam an. Damit folgt das Action-Rollenspiel nicht nur seinem Vorgänger, sondern erweitert auf das Portfolio von PC-Posts wie der Horizon-Reihe, The Last of Us Part 1 oder dem erst kürzlich auf Steam erschienenen Ghost of Tsushima.

Anzeige

PC-Release von God of War: Ragnarök

Alle wichtigen Details zum PC-Port:

Geplanter Release: 19. September 2024

19. September 2024 Preis: 59,99 Euro für die Standard Edition und 69,99 für die Digital Deluxe Edition

59,99 Euro für die Standard Edition und 69,99 für die Digital Deluxe Edition Umfang: Die Standard Edition enthält das Hauptspiel und den DLC Valhalla. Bei der Digital Deluxe Edition kommen noch einige kosmetische Extras für Kratos und Atreus hinzu, sowie ein digitales Artbook und der Soundtrack

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel und den DLC Valhalla. Bei der Digital Deluxe Edition kommen noch einige kosmetische Extras für Kratos und Atreus hinzu, sowie ein digitales Artbook und der Soundtrack PC-Besonderheiten: Unterstützung von Super-Ultra-Widescreen, Nvidias DLSS und AMDs FSR für höhere Grafikeinstellungen und eine Auflösung von bis zu 4K – Voraussetzung ist die entsprechende Hardware

Anzeige

Das Spiel kann bereits bei Steam und auch im Epic Games Store vorbestellt werden, wofür es zwei weitere Cosmetics gibt.

Schaut euch den Trailer zum DLC Valhalla an:

God of War Ragnarök: Valhalla – Reveal-Trailer

Account-Pflicht

Zum Spielen von God of War: Ragnarök ist ein Account von Sonys Onlineservice, dem PlayStation Network, notwendig. Mit dieser Entscheidung brachte der Publisher zuletzt die Community vom Koop-Hit Helldivers 2 gegen sich auf. Die Fans wehrten sich jedoch und die Account-Pflicht wurde zurückgenommen.

Anzeige

Allerdings ist Helldivers 2 in allen Ländern nicht mehr verfügbar, in denen auch das PlayStation Network nicht angeboten wird. Diese Einschränkung gilt auch für God of War: Ragnarök, Deutschland gehört nicht zu den blockierten Ländern.

In den Steam-Diskussionen und auch in den YouTube-Kommentaren unter dem offiziellen Ankündigungs-Trailer gibt es zahlreichen Protest gegen die PSN-Pflicht, vor allem da God of War 2 keine Online-Features besitzt und vollständig im Singleplayer gespielt wird.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.