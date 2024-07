Steam-Release mit Macken: Gehypter Open-World-Shooter kämpft mit Startproblemen

Monatelang war der Survival-Shooter Once Human weit oben auf der Liste der meistgewünschten Steam-Spiele anzutreffen – nun ist das Open-World-Game endlich erschienen, doch noch hat es ordentlich Luft nach oben.

Die Vorfreude auf das kostenlose Open-World-Spiel Once Human von dem chinesischen Entwickler Starry Studios war groß – auf Steam zählte es lange Zeit neben kommenden Hits wie Black Myth: Wukong, Frostpunk 2 und Stalker 2: Heart of Chornobyl zu den meistgewünschten Spielen. Seit dem 9. Juli 2024 ist der Survival-Shooter jetzt endlich verfügbar, doch die Bewertungen fallen mau aus.

Once Human: Survival-Shooter mit Startproblemen auf Steam

In Once Human kämpft ihr auf einer post-apokalyptischen Erde um euer Überleben. Mysteriöser, außerirdischer Sternenstaub hat die Welt verseucht und zum Verfall geführt – allerdings hat er ebenfalls merkwürdige Mutationen hervorgerufen, die viele Menschen in furchterregende Monster verwandelt haben. Ihr müsst euch eine Basis aufbauen, euch um Ressourcen kümmern, Mutanten töten und darüber hinaus in den Ruinen der Menschheit dem Geheimnis des Sternenstaubs auf den Grund gehen.

Schaut euch hier den Release-Trailer zu Once Human an:

Once Human – offizieller Steam-Trailer

Nach den ersten rund 3.300 abgegebenen Stimmen steht Once Human aktuell nur bei einer ausgeglichen Wertung auf Steam. Bei den Kritikpunkten fallen vor allem zwei Aspekte direkt ins Auge: Spieler bemängeln, dass die Server überlastet und die Wartezeiten teilweise sehr lang seien. Außerdem haben die AGB einigen Spielern sauer aufgestoßen, da sie dort der Sammlung zahlreicher persönlicher Informationen zustimmen müssen.

Falls ihr trotzdem neugierig seid, könnt ihr Once Human ab sofort kostenlos auf Steam zocken (auf Steam ansehen).

Once Human Starry Studio

Once Human: Steam-Charts-Debüt mit Potenzial

In den Steam-Charts schafft es Once Human kurz nach dem Release trotz der ausbaufähigen Wertung momentan auf Rang 7 und verdrängt damit so manche Spiele-Hits, die im Rahmen des Steam Sales im Preis reduziert sind. Trotzdem muss sich das Open-World-Game einem anderen Gratis-Shooter geschlagen geben. The First Descendant hat seit seinem Release in der letzten Woche den ersten Platz in den Steam-Bestsellern behauptet, auch wenn die Bewertungen nicht viel besser ausfallen.

Wir zeigen euch 17 Gratis-Games auf Steam, die ihr unbedingt einmal ausprobieren solltet:

