Auf Steam könnt ihr euch jetzt nur noch für kurze Zeit ein echtes Strategie-Schwergewicht zum Spar-Preis schnappen. Anno 1800 ist aktuell um 67 Prozent günstiger auf der Plattform und schafft es damit auch in den Topseller-Charts ganz nach oben.

Knapp vier Jahre nach seinem Release ist der Aufbau-Hit Anno 1800 auf Steam jetzt bereits um satte 67 Prozent im Preis reduziert. Dank des massiven Rabatts schlägt das Spiel auch direkt wieder in den Verkaufscharts ein. Fans von umfangreichen Strategie-Spielen können sich über eine spannende Kampagne, einen Sandbox-Modus sowie Multiplayer-Optionen freuen.

Anno 1800: 75 Prozent günstiger auf Steam

In Anno 1800 taucht ihr in die Ära der Industriellen Revolution ein und müsst euch in diesem bewegten Zeitalter als Herrscher beweisen. Ihr könnt Städte und Metropolen bauen, neue Technologien nutzen und Expeditionen zu unerforschten Regionen planen, während ihr dabei stets eure Strategien an die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Taktiken anderer Imperien anpassen.

Schaut euch hier den Trailer zum Strategie-Highlight Anno 1800 an:

Anno 1800 – Aufstieg der Neuen Welt (Trailer)

Nach über 7.700 abgegebenen Stimmen steht Anno 1800 auf Steam derzeit bei einer sehr positiven Wertung. Wenn ihr den Strategie-Hit ausprobieren wollt, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Dank des 75-Prozent-Rabatts könnt ihr euch das Aufbau-Spiel auf Steam bereits für 19,79 Euro statt 59,99 Euro sichern. Das Angebot ist noch bis zum 18. März 2023 gültig.

Steam: Neuerscheinungen wirbeln Charts durcheinander

Mit dem Mega-Rabatt landet Anno 1800 in den Top 10 der Steam-Charts – für die Spitze reicht es allerdings nicht. Dort hält sich bereits seit Wochen Counter-Strike: Global Offensive. Die Silbermedaille schnappt sich Far Cry 6, welches am 11. Mai 2023 erstmals auf Steam erschienen und derzeit stark reduziert ist. Den dritten Platz sichert sich aktuell der Grand-Strategy-Hit Crusader Kings 3.