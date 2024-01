Steam-Tipp für Aufbau-Fans: Gefeierte Simulation mischt die Charts auf

Nach etwas über 2 Jahren wirbelt eine charmante und von Fans gefeierte Aufbau-Simulation wieder in die Steam-Charts – Timberborn hat sich mit einem 20-Prozent-Rabatt in den Bestsellern der Plattform zurückgemeldet.

Das knuffige Aufbauspiel Timberborn hat sich seit seinem Early-Access-Release im September 2021 auf Steam eine begeisterte Fan-Community erarbeitet. Mehr als 2 Jahre nach dem Debüt kann sich das Spiel nun mit einem 20 Prozent Rabatt in den Bestseller-Charts zurückmelden und ist immer noch ein Tipp für alle Simulations-Fans.

Aufbau-Simulation Timberborn ist ein Steam-Liebling

In Timberborn hat die Menschheit ihr Ende gefunden und die Welt in eine Einöde verwandelt – glücklicherweise konnten sich Biber an die neuen Umweltbedingung anpassen und haben den Weltuntergang überlebt. Ihr übernehmt in diesem Szenario eine Fraktion der knuffigen Nager und versucht, eure Kolonie weiterzuentwickeln und mit Gebäuden sowie ganzen Industrien auszurüsten.

Schaut euch hier den Trailer zu Timberborn an:

Timberborn: Gameplay zum Aufbauspiel mit Bibern

Auf Steam hat die Aufbau-Simulation nach über 20.000 abgegebenen Stimmen eine äußerst positive Wertung – dabei befindet sich Timberborn immer noch in der Early-Access-Phase. Am 18. Januar 2024 hat die Sim das umfangreiche Update Badwater mit zahlreichen neuen Features bekommen. Wenn ihr euch von dem Hit selbst überzeugen wollt, könnt ihr ihn euch bis zum 1. Februar 2024 mit einem 20-Prozent-Rabatt für 19,60 Euro statt 24,50 Euro schnappen (bei Steam ansehen).

Timberborn Mechanistry

Steam-Charts: Aufbau-Hit stürmt die Top 10

Timberborn schafft es mit seinem neuen Update und dem Rabatt, die Top 10 der Steam-Bestseller zu knacken und krallt sich Platz 7. Somit landet die Biber-Endzeit-Simulation unter anderem hinter dem spektakulären Neueinsteiger Palworld sowie den stark reduzierten Hits EA Sports FC 24 und Euro Truck Simulator 2. (Quelle: Steam)

Eine brandneue Städtebau-Simulation hat sich auf Steam ebenfalls schnell viele Fans erarbeitet:

