Steam & Xbox: Kommendes Open-World-Adventure ist das neue Anti-Palworld

Ein neues Open-World-Adventure mit Pokémon-ähnlichen Kreaturen wurde vorgestellt und soll noch dieses Jahr erscheinen. PlayStation-Spieler müssen aber verzichten.

Creatures of Ava: Kreaturen sammeln wie in Pokémon – aber netter als Palworld

Das Sammeln von Kreaturen ist zu einem richtigen Subgenre geworden, nachdem Pokémon vor Jahrzehnten die Welt erobert hat. Dabei wurde von Fans immer wieder diskutiert, inwieweit der gemeinsame Kampf mit Pokémon eigentlich moralisch vertretbar ist. Das 2024 erschienene Palworld (auf Steam ansehen) macht seine Position da sehr deutlich und lässt euch die Tierchen versklaven, essen oder mit Waffen ausrüsten. Hinter der Prämisse steckt eigentlich ein recht normales Survival-Craft-Spiel, das Gameplay-Elemente aus verschiedenen Genres mixt.

Jetzt schnappt sich ein weiteres Spiel die Idee und baut daraus etwas anderes: In Creatures of Ava werdet ihr auch Fantasy-Kreaturen sammeln, doch anstatt sie in Waffenfabriken schuften zu lassen, könnt ihr sie umarmen. Auch mal nett, oder? Tatsächlich ist Creatures of Ava ein richtiges Anti-Palworld: Hier geht es nicht um den Abbau der Welt um euch herum – wie in jedem Survival-Craft-Spiel – sondern um die Rettung ebendieser Welt.

In den Schuhen der jungen Vic wandert ihr durch mehrere fantasiereiche Biome, um eine Heilung für das von einer Infektion heimgesuchte Ava zu finden. Dabei benutzt ihr eure Flöte, um die Kreaturen dieser Welt zu verstehen und zu zähmen – und mit ihrer Hilfe das Geheimnis der seltsamen Infektion aufzudecken.

Interesse? Schaut in den Trailer!

Creatures of Ava – Reveal Trailer | Xbox Partner Preview

Die wichtigsten Ankündigungen im Xbox-Partner-Showcase

Creatures of Ava wurde im Xbox-Partner-Showcase vorgestellt (Quelle: Xbox auf YouTube). Es wird also zuerst einmal nur für PC und Xbox Series erscheinen. In der Präsentation ließen sich aber noch andere Spiele blicken – wie etwa der verrückte Science-Fiction-Management-Mix The Alters (auf Steam ansehen) oder auch Frostpunk 2 (auf Steam ansehen), das jetzt einen Release-Termin am 25. Juli 2024 hat.

Auch wurde während des Showcase die Spielesammlung Stalker: Legends of the Zone Trilogy für Konsolen angekündigt. Sie beinhaltet die ersten drei Stalker-Spiele und kann von euch jetzt im PS-Store oder auch im Xbox-Store gekauft werden.

