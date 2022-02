Am 29. April 2022 erscheint mit Nintendo Switch Sports das nächste Fitness-Spiel für die Handheld-Konsole. Doch wer dieses Wochenende Zeit hat, kann das neue Spiel schon kostenlos antesten – aber nur unter einer Bedingung.

Nintendo Switch Sports: Anmeldung für den Online-Play-Test läuft

Bock auf einen exklusiven Einblick in eines von Nintendos kommenden Switch-Spielen? Dann schaufelt mal lieber euer Wochenende frei! Zwischen dem 19. und 20. Februar könnt ihr am Online-Play-Test von Nintendo Switch Sports teilnehmen – und zwar gratis. Die Aktion steht jedoch nur für Abonnenten von Nintendo Switch Online zur Verfügung – Spieler ohne aktives Abo gehen also leer aus.

Um eine Chance zu bekommen, einen der freien Plätze für den Play-Test zu ergattern, müsst ihr euch auf der Produktseite mit eurem Nintendo-Account anmelden, nach ganz unten scrollen und auf den Button „Ja, ich will teilnehmen“ klicken. Danach werdet ihr auf die My-Nintendo-Webseite weitergeleitet, wo ihr euch einen Download-Code für das Spiel sichern könnt. Diesen löst ihr anschließend direkt im Nintendo eShop eurer Switch ein.

Vor der Teilnahme solltet ihr jedoch zwei Dinge wissen:

Der Online-Play-Test ist nur auf der normalen Switch und dem OLED-Modell verfügbar. Besitzer einer Switch Lite können nicht teilnehmen. Wer am Test teilnimmt, stimmt zu, keine Szenen, Screenshots oder sonstige Informationen zum Spiel öffentlich zu teilen. Keine Social-Media-Posts, keine YouTube-Videos, keine Livestreams.

(Quelle: Nintendo)

Erste Spielszenen aus Nintendo Switch Sports gibt es im Ankündigungs-Trailer zu sehen:

Nintendo Switch Sports – offizieller Ankündigungs-Trailer

Wann läuft der Play-Test?

Wenn ihr euch die Software erfolgreich heruntergeladen habt, stehen euch fünf Zeitslots mit jeweils 45 Minuten zur Verfügung, in denen ihr Nintendo Switch Sports an diesem Wochenende zocken könnt. Außerhalb dieser Zeitfenster könnt ihr das Spiel nicht starten:

Samstag, 19. Februar:

04:00 - 04:45 Uhr

12:00 - 12:45 Uhr

20:00 - 20:45 Uhr

Sonntag, 20. Februar:

04:00 - 04:45 Uhr

12:00 - 12:45 Uhr

Bock auf noch mehr Gratis-Spiele für die Switch?

Während des Online-Play-Tests stehen die Sportarten Bowling, Tennis und Chambara zur Verfügung. Gegen eure Freunde werdet ihr während der Aktion nicht antreten können – euch werden zufällig Gegner zugeteilt.