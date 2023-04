Tim Cook hat aus Apple eine erfolgreiche Gelddruckmaschine gemacht. Zuletzt wurde aber Kritik am 56-Jährigen laut. Grund dafür ist eine umstrittene Entscheidung zu einem neuen Produkt, die Cook gegen den Willen anderer Führungsmitglieder beim US-Konzern getroffen haben soll. Die Beharrlichkeit scheint sich aber als goldrichtig zu erweisen.

Das iPhone verkauft sich zwar noch immer wie geschnitten Brot. Trotzdem kann sich Apple auf diesen Erfolg nicht ausruhen. Irgendwann wird auch das Interesse am Kult-Handy langsam fallen – dann muss Ersatz her, der dem Unternehmen weiter das Geld in die Kassen spült. In ein Produkt scheint zumindest Apple-Chef Tim Cook besonders viel Hoffnung zu legen: das mysteriöse Mixed-Reality-Headset.

Apples Mixed-Reality-Headset: Tester zeigt sich begeistert

Dafür hat sich Cook jüngst sogar mit Teilen seiner Führungsmannschaft angelegt. Gegen ihren Willen wurde Präsentation und Marktstart noch für dieses Jahr durchgeboxt, obwohl das Apple-Designteam die Datenbrille angeblich für unausgereift hält. Genau von dieser Baustelle gibt es aber gute Nachrichten, berichtet der bekannte Insider Evan Blass.

Ein anonymer Tester, der die neueste Version des Mixed-Reality-Headsets ausprobiert haben soll, zeigt sich begeistert. Gegenüber dem letzten Jahr habe es massive Fortschritte gegeben. „Ich war so skeptisch, doch jetzt hat es mich umgehauen.“ Er würde die Apple-Brille sofort kaufen (via Macrumors)

Das Mixed-Reality-Headset ist die erste komplett neue Produktkategorie für Apple seit fast zehn Jahren. Entsprechend gespannt wartet die Technik-Welt, mit welchen Tricks und Kniffen sich Apple von der Konkurrenz von Meta (Quest), Sony (PSVR) und Co. absetzen möchte.

Vorstellung zur WWDC 2023 erwartet

Zur Entwicklerkonferenz WWDC 2023 wird die Vorstellung der Apple-Datenbrille erwartet. Der Marktstart soll noch in diesem Jahr stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob Tim Cook wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat und das Mixed-Reality-Headset zum Verkaufserfolg wird. Mit kolportierten Preisen von über 3.000 US-Dollar ist das Gerät alles andere als günstig.

