Top-Game auf der PS5: 11 Jahre altes Open-World-Game ist nicht totzukriegen

Sony verrät auf dem PlayStation Blog, welche Spiele am häufigsten auf der PS4 und der PS5 heruntergeladen werden. In den neusten Download-Charts für den Juni steht ein 11 Jahre altes Open-World-Game an der Spitze.

PS5-Spieler feiern 11 Jahre altes Spiel

PlayStation-Spieler küren einen neuen Konsolen-Champion, der gar nicht so neu ist. An der Spitze der PS5-Download-Charts im Juni steht aktuell Grand Theft Auto 5. Das legendäre Open-World-Game ist ursprünglich im Jahr 2013 für die PS3 erschienen. Selbst zwei Konsolengenerationen später scheinen Spieler aber noch nicht genug von der Gangster-Sandbox zu haben. Kein Wunder, dass Rockstar Games es nicht eilig hat, GTA 6 zu veröffentlichen.

GTA 5 dominiert die Download-Charts sowohl in den USA und Kanada als auch in Europa. Elden Ring kann ebenfalls auf beiden Kontinenten den zweiten Platz ergattern – immerhin ist erst kürzlich der DLC Shadow of the Erdtree erschienen. In Nordamerika wird die Top 5 von NBA 2K24, Sea of Thieves und Call of Duty: Modern Warfare III abgerundet. Auch Europa mag Basketball und Piraten, doch auf den fünften Platz setzt sich The Witcher 3: Wild Hunt (Quelle: PlayStation-Blog).

PS4-Spieler beweisen ebenfalls, dass auf den PlayStation-Konsolen aktuell ältere Games triumphieren. In den Top 5 der Download-Charts sind Minecraft, Red Dead Redemption 2 und ebenfalls GTA 5 zu finden. Eine echte Überraschung ist allerdings das kleinere Story-Game Firewatch, das mit den großen Gaming-Dauerbrennern mithalten kann und sich auf den dritten Platz kämpft.

Diese Spiele sind zwar kurz, aber werden bleibenden Eindruck hinterlassen:

GTA 5 bekommt endlich einen Nachfolger

Die PlayStation-Download-Charts machen klar, warum sich Dauerbrenner wie Grand Theft Auto 4 und Minecraft diesen Titel verdienen. Egal wie viele Jahre vergehen, sie sind einfach nicht totzukriegen. Das GTA-Franchise könnte jetzt allerdings doch bald vor einem großen Umbruch stehen. Rockstar hat den ersten Trailer für GTA 6 veröffentlicht. Der heiß erwartete Nachfolger soll 2025 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Schaut euch hier den Trailer für GTA 6 an:

GTA 6: Official Trailer

