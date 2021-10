Die PS5 hat endlich ihr erstes Spiel, das in 8K und mit 60 FPS läuft – und es ist überraschenderweise ein ehemaliges Exklusiv-Game für die Nintendo Switch. Allerdings gibt es bei dem Grafik-Wunder aktuell noch einen großen Haken.

PlayStation 5 Facts

Mit The Touryst greift sich ein überraschendes Spiel die Grafik-Krone der PS5: Das Indie-Game, das 2019 zunächst nur für die Nintendo Switch erschien, ist zwei Jahre später im September auf der PS5 gelandet und hat sich dabei nicht lumpen lassen. The Touryst ist das erste Spiel, das auf der PS5 in 8K-Auflösung und 60 FPS läuft, auch wenn Gamer davon momentan noch nicht vollständig profitieren können.

The Touryst: Nur interne 8K-Auflösung

Obwohl auf der Verpackung der PS5 ein großes 8K-Logo prangt, ist die Konsole aktuell noch nicht in der Lage, 8K-Spiele auf entsprechenden Bildschirmen anzuzeigen. Stattdessen wird The Touryst nur intern in 8K-Auflösung mit 7.680 x 4.320 Pixeln verarbeitet und dann in 4K-Auflösung dargestellt, wie es Digital Foundry in einem Videoclip berichtet.

Schaut euch hier das Video von Digital Foundry auf YouTube an:

Sony hat den 8K-Support für ein zukünftiges System-Update angekündigt. Bis dahin müssen Gamer allerdings noch auf die hochauflösenden Bilder warten.

PS5: Die Zukunft bringt 8K-Gaming

Aktuell ist 8K-Gaming noch kein allzu großes Thema. Dies liegt zweifellos auch daran, dass entsprechende Fernseher noch recht unerschwinglich sind und es insgesamt an 8K-Material mangelt. Tatsächlich liegt der Sprung von HD auf 4K ja auch noch nicht allzu lange zurück.

Trotzdem legt The Touryst mit der internen 8K-Auflösung einen Grundstein für spätere Grafik-Ansprüche. In der Gaming-Branche wird schließlich bekannterweise konstant an visuellen Standards geschraubt. Dass ein ehemaliges Switch-Spiel nun auf der PlayStation 5 neue Maßstäbe setzt, ist durchaus bemerkenswert.

Mit The Touryst schnappt sich ein ehemaliges Exklusiv-Spiel für die Nintendo Switch den Titel als erstes 8K-Spiel auf der PlayStation 5. Sony muss das dafür notwendige System-Update allerdings erst noch nachliefern.