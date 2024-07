Traumstart auf Steam: Sci-Fi-Thriller mit Hammergrafik beeindruckt Fans

Der brandneue Sci-Fi-Thriller Nobody Wants to Die begeistert die Steam-Community direkt zum Release mit einer mitreißenden Geschichte und bahnbrechenden Unreal-Engine-5-Grafik. Auch in den Bestsellern kann das Spiel überzeugen.

Fans von beeindruckender Next-Gen-Grafik und atmosphärischen Sci-Fi-Krimis wie Blade Runner könnten mit Nobody Wants to Die ein neues Lieblingsspiel gefunden haben. Der dystopische Noir-Thriller, der am 17. Juli 2024 erschienen ist, führt zu begeisterten Reaktionen der Steam-Community.

Anzeige

Nobody Wants to Die: Sci-Fi-Krimi überzeugt auf Steam

Nobody Wants to Die spielt in einem dystopischen New York im Jahr 2329, in dem Unsterblichkeit käuflich ist – gegen den richtigen Preis. Ihr schlüpft in die Schuhe von Detective James Karra, der einem Serienmörder auf der Spur ist. Mithilfe neuester Technologie, mit der ihr die Zeit manipulieren könnt, untersucht ihr verschiedene Tatorte. Dabei versucht ihr nicht nur den Fall zu lösen, sondern müsst auch mit einer Realität ins Reine kommen, in der der Tod für die Superreichen nicht mehr alternativlos ist.

Schaut euch hier den Trailer zu Nobody Wants to Die an:

Nobody Wants to Die: Gameplay Reveal Trailer

Auf Steam steht Nobody Wants to Die aktuell nach den ersten 200 Rezensionen bei einer sehr positiven Wertung. Fans loben die herausragende Grafik ebenso wie die starke Geschichte und die Gameplay-Mechanik der Tatortermittlungen. Zum Release könnt ihr euch den neuen Sci-Fi-Thriller noch bis zum 24. Juli 2024 für 22,49 Euro statt 24,99 Euro sichern (auf Steam ansehen).

Anzeige

Nobody Wants to Die Critical Hit Games

Steam-Bestseller: Sci-Fi-Thriller steigt in den Top 10 ein

Kurz nach seinem Release konnte sich der Noir-Krimi in den Steam-Charts etablieren und erreichte dabei einen starken 9. Platz. Damit landete Nobody Wants to Die nur knapp hinter namhaften Hits wie Elden Ring oder No Man’s Sky und ließ unter anderem das ebenfalls erst kürzlich erschienene Sci-Fi-Spiel The Crust hinter sich.

Anzeige

Ihr wollt beim Zocken eine spannende Geschichte erleben? Auf Steam ist ein gefeiertes und mitreißendes Abenteuer aktuell stark im Preis reduziert:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.