Auf einmal ging es doch schneller als erwartet: VanMoof, der beliebte E-Biker-Hersteller aus den Niederlanden, ist bankrott. Damit kommt neue Ungewissheit auf Besitzer ihrer Elektro-Fahrräder zu. Doch es gibt Grund zur Hoffnung für deutsche Kunden.

Mobility Facts

E-Bike-Hersteller zahlungsunfähig: Jetzt geht es bei VanMoof ganz schnell

VanMoof ist bankrott. Der bekannte E-Bike-Hersteller geht damit den nächsten Schritt, nachdem zuvor bereits ein Zahlungsstopp beim zuständigen Gericht in den Niederlanden beantragt wurde. Jetzt ist offiziell klar: VanMoof braucht nicht nur einen temporären Zahlungsaufschub. Das Unternehmen ist zahlungsunfähig.

Das geht aus einer internen E-Mail der beiden Gründe Ties und Taco Carlier hervor, in der sie die Belegschaft von VanMoof informieren. Das Schreiben liegt dem US-Portal The Verge vor. Darin heißt es, dass man in den letzten Wochen versucht habe, das Ruder herumzureißen. Inzwischen hätten die Brüder jedoch keine andere Wahl mehr, als in die Insolvenz zu gehen.

Das beantragte Insolvenzverfahren beziehe sich zunächst nur auf die niederländischen Unternehmenszweige, so The Verge. Weitere nationale Niederlassungen seien nicht betroffen. Auch der deutsche Zweig kann also erstmal weitermachen. Aus der Sicht der Kunden dürfte das allerdings wenig Unterschied machen: VanMoof hatte den Verkauf seiner E-Bikes über den Onlineshop bereits zuvor auf unbestimmte Zeit eingestellt – auch in Deutschland.

Noch 2022 kündige VanMoof gleich mehrere neue Modelle an:

VanMoof S5 und VanMoof A5 vorgestellt

Die grundlegende Situation hat sich damit aus Sicht der VanMoof-Kunden nicht wirklich verändert. Es herrscht weiterhin keine Gewissheit, wie es mit dem E-Bike-Hersteller weitergeht – oder eben nicht. Jetzt haben die Insolvenzverwalter erst einmal die Zügel in der Hand. Denkbar sei The Verge zufolge der Verkauf von VanMoof an einen neuen Besitzer. So könnten die Geschäfte weitergeführt werden.

E-Bikes weiter nutzen: Was VanMoof-Kunden jetzt beachten müssen

Für Besitzer der E-Bikes von VanMoof stellt sich mit der Pleite immer noch viele Fragen: Wie geht es weiter? Was passiert mit Reparaturen und Inspektionen, wie läuft es mit den App-Funktionen der Elektro-Fahrräder? Dank der Konkurrenz von Cowboy gibt es zumindest schon die Möglichkeit, die E-Bikes von VanMoof weiter nutzen zu können. Dafür sorgt die Bikey-App.