Am 9. Juli ist es soweit: Marvel's Black Widow wird auf die große Leinwand krabbeln, nachdem die Kinos wieder deutschlandweit geöffnet haben. Ob ihr euch im MCU nun perfekt auskennt oder nicht – einige vorangegangene Marvel-Filme solltet ihr frisch in Erinnerung haben.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Black Widow ab Juli zu sehen: Da die Kinos wieder geöffnet haben, könnt ihr euch direkt in eine der Premieren oder in spätere Vorstellungen setzen. Hierbei werden wahrscheinlich Corona-Regelungen gelten, die von Bundesland zu Bundesland variieren – informiert euch vorher gut! Falls euch ein Kinobesuch nicht so wichtig ist, dürft ihr Black Widow aber auch ab dem 9. Juli streamen: Mit dem VIP-Zugang auf Disney+ für 21,99 Euro/Monat erhaltet ihr Zugang zum Film.

So oder so gibt es mehrere MCU-Film, die ihr in Erinnerung haben solltet, um Black Widow komplett genießen zu können. Generell ist natürlich ein Wissen über alle vorangegangenen Marvel-Filme von Vorteil – da das jedoch recht viele sind, haben wir für euch die wichtigsten Meilensteine zusammengesucht, in denen Black Widow eine zentrale Rolle spielt.

Gut zu wissen: Black Widow spielt nicht etwa nach Endgame, sondern zwischen The First Avenger: Civil War und Avengers: Inifinity War.

Falls ihr bereits all diese Filme gesehen habt und ihr womöglich nur eure Erinnerungen auffrischen wollt, empfehlen wir euch jene Videos auf YouTube, welche die wichtigsten Black-Widow-Szenen aus den Marvel-Blockbustern zusammenfassen.