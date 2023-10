Wer Disney+ hat, bekommt am 26. November ein unerwartetes Geschenk

Es ist schon recht ungewöhnlich, wenn ein Regisseur nach 15 Jahren den eigenen Film nochmals als Mini-Serie veröffentlicht. Doch dieses seltene Geschenk erhalten jetzt Abonnentinnen und Abonnenten exklusiv bei Disney+ – „Faraway Downs“ läuft ab dem 26. November. In Deutschland bekommt die Serie jedoch einen anderen Namen. Erhalten bleiben uns aber die Hollywood-Größen Nicole Kidman und Hugh Jackman.

Ende 2008 kam „Australia“ in die Kinos. Ein monumentales Melodram mit Nicole Kidman und Hugh Jackman in den Hauptrollen, welches selbstredend im titelgebenden fernen Land spielt. Eine abenteuerliche Liebesgeschichte, die Ende der Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts ihren Anfang nimmt.

Exklusiv bei Disney+: Film mit Nicole Kidman und Hugh Jackman kommt als Serie

Im Kino konnte „Australia“ damals etwas mehr als 211 Millionen US-Dollar einspielen, dem standen Produktionskosten von circa 130 Millionen US-Dollar gegenüber. Kein Flop, aber auch kein Megaerfolg, wenn man so will. Auch beim Publikum kam der Streifen damals eher durchschnittlich an. Eine IMDb-Bewertung von 6,6 ist nicht schlecht, aber eben auch nicht herausragend.

Und doch wollte Regisseur Baz Luhrmann die Geschichte nochmals neu beziehungsweise anders erzählen. Angekündigt wurde das Serien-Projekt im letzten Jahr unter dem Titel „Faraway Downs“. Keine Neuverfilmung im klassischen Sinne, denn Verwendung findet zusätzliches, nicht verwendetes Material aus der Originalproduktion von 2008. Daraus wurde nun eine sechsteilige Mini-Serie erstellt.

Die soll neue Wendungen und neue Erzählstränge beinhalten. Bei uns heißt die Serie aber anders, etwas einfallslos kurzerhand „Australia - Die Serie“. In den USA ist die bei Hulu zu sehen, hierzulande allerdings ab dem 26. November exklusiv bei Disney+. Auch in Australien und weiteren internationalen Märkte läuft die Serie dort.

Bewertungen fallen bisher gut aus

Gezeigt wurde „Australia - Die Serie“ erstmals auf dem SXSW Sydney Festival am 21. Oktober 2023. Deshalb gibt es auch schon wenige Kritiker, die die Serie sehen konnten. Momentan erhält das neue Werk eine Bewertung von 8,6 Punkten bei der IMDb. Schaut gut aus, allerdings fußt dieses Ergebnis im Moment nur auf 18 Bewertungen und ist daher wohl noch nicht wirklich repräsentativ.

Übrigens, wer das Original nochmals sehen will: „Australia“ kann bereits jetzt bei Disney+ bewundert werden (bei Disney+ sehen). Wer den Film aber noch nicht kennt, sollte vielleicht besser gleich auf die Serien-Adaption warten, andernfalls wird es am Ende vielleicht etwas zu konfus.