WhatsApp möchte bald eine neue Funktion einführen, mit der ihr auf Nachrichten nicht mehr direkt antworten müsst, sondern einfach eine Reaktion hinterlassen könnt. Das, was bisher bekannt war, wird jetzt aber auf den Kopf gestellt, denn WhatsApp will der Funktion viel mehr Freiheit schenken.

WhatsApp Facts

WhatsApp: Reaktionen mit allen Emojis geplant

Reaktionen auf Inhalte kennen wir von Facebook schon seit Jahren. Dort kann man mit einem Daumen hoch oder ausgewählten Emojis auf etwas reagieren, ohne einen Kommentar schreiben zu müssen. Diese Funktion wird auch in WhatsApp integriert. Eigentlich wurde erwartet, dass man nur sechs Emojis zur Wahl hat, die WhatsApp vorgibt. So ist die Funktion nämlich auch bei den ersten Nutzerinnen und Nutzern aufgetaucht. Tatsächlich soll man in der finalen Version die freie Wahl bekommen (Quelle: WABetaInfo).

Neben den bereits aufgetauchten Emojis ist nämlich jetzt ein Plus-Symbol aufgetaucht. WhatsApp schafft damit die Möglichkeit, dass man eben nicht nur aus sechs Emojis wählen kann. Tatsächlich handelt es sich wohl um eine Schnellauswahl, in der die am meisten genutzten Emojis auftauchen und die, die man sich selbst dort platziert. Das schafft natürlich komplett neue Möglichkeiten, denn so ist man viel freier bei der Art, wie man reagiert.

Das alles würde auch erklären, wieso sich die Funktion noch in Entwicklung befindet. WhatsApp arbeitet wohl noch an den Feinheiten, damit wir Reaktionen bekommen, die dann auch wirklich einen Mehrwert bieten und nicht einfach nur als Abklatsch von den Facebook-Reaktionen gesehen werden.

Die aktuell besten WhatsApp-Alternativen:

WhatsApp macht Sprachnachrichten viel besser

Erst kürzlich hat WhatsApp die Sprachnachrichten ordentlich aufgemöbelt und damit den Wunsch vieler Nutzer erfüllt. Man kann jetzt beispielsweise Sprachnachrichten bei der Aufnahme pausieren oder sie schneller abspielen. Außerdem kann man den Chat verlassen und sich weiter in WhatsApp bewegen. Das alles macht die Nutzung viel entspannter.