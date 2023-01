WhatsApp wird regelmäßig verbessert und um neue Funktionen erweitert. Nicht jedes Feature ist aber wirklich neu, sondern optimiert den Messenger in einer gewissen Weise. Genau das wird jetzt auf WhatsApp für Android zutreffen. Eine neue Funktion macht euch das Leben nämlich viel einfacher, wenn ihr euer Handy wechselt.

WhatsApp lässt euch Chats einfacher übertragen

Auch wenn viele Menschen ihre Handys immer länger verwenden, kommt es doch nach einigen Jahren vor, dass auf ein neues Modell umgestiegen wird. WhatsApp hat dazu eine Backup-Funktion in den Messenger integriert, worüber ihr eure Chats, Fotos und Videos in der Cloud sichern und auf dem neuen Handy wiederherstellen könnt. Laut WABetaInfo soll zumindest ein Teil davon viel einfacher werden. Zukünftig werdet ihr WhatsApp-Chats nämlich direkt auf euer neues Android-Handy übertragen können.

In den Einstellungen von WhatsApp und Chats ist der neue Punkt „Chat transfer to Android“ in einer Testversion des Messengers für Android aufgetaucht. Damit könnt ihr dann einfach den gesamten Chat ohne Umwege auf ein neues Android-Handy übertragen und dort einfach so weitermachen. Ob die neue Funktion auch für iOS-Geräte erscheint, ist aktuell unklar. Gut möglich, dass dort die Übertragung durch das abgeschottete Betriebssystem nicht ganz so einfach möglich ist.

Die neue Funktion von WhatsApp sollte aber nur eine zusätzliche Option für euch sein, nicht das normale Backup eurer Inhalte ersetzen. Denn wenn euer Handy kaputt geht, sind die Daten darauf auch weg. Eine Absicherung in der Cloud ist also praktisch unverzichtbar, zumal diese mittlerweile auch verschlüsselt ist.

Neues Symbol in WhatsApp aufgetaucht

Unterdessen ist in WhatsApp ein neues Symbol aufgetaucht, welches anzeigt, dass ihr Nachrichten behalten habt, die eigentlich durch die automatische Löschung entfernt werden sollten. So könnt ihr diese vor der Löschung schützen, selbst wenn sonst alles entfernt wird.