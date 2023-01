Microsoft bereitet ein Update für Windows 11 vor. Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen für den Task-Manager und das Design. Die gerade aufgetauchten Apple-Apps für Windows 11 stehen jetzt zudem als erste Vorschau bereit – aber nicht für alle Nutzer.

Windows 11: Update bringt neue Funktionen

Über sein Insider-Programm hat Microsoft eine neue Version von Windows 11 bereitgestellt. An dem Beta-Programm teilnehmende Personen können den neuen Build mit der Nummer 25276 ab sofort herunterladen. Alle Nutzer müssen sich noch gedulden, bis Microsoft das Update für freigibt.

Die Änderungen halten sich insgesamt in Grenzen, da es sich nur um ein vergleichsweise kleines Update handelt. Trotzdem lohnt sich wie immer ein Blick auf die Details. So hat Microsoft unter anderem am Task-Manager von Windows 11 gearbeitet, der das wichtige Programm stabiler machen soll. In besonderen Situationen auftretende Fehler werden jetzt in Echtzeit gesammelt, während der Betrieb von Windows 11 möglichst aufrechterhalten wird.

Beim Design des Betriebssystems hat Microsoft ein paar Ungereimtheiten beseitigt. Diese betreffen zum Beispiel Dialogboxen für Kompatibilitätswarnungen, die nun ebenfalls über abgerundete Ecken verfügen. Auch bei der Suche innerhalb des Startmenüs von Windows 11 sollen weniger Ecken stören.

In den Windows-Einstellungen sehen Nutzer von OneDrive nicht mehr nur Infos zum Cloud-Speicherplatz und Microsoft-365-Abo. Neu mit dabei sind genaue Angaben zu Dateianhängen bei Outlook (Quelle: Microsoft).

Windows 11: Neue Apple-Apps nur in den USA

Die kürzlich aufgetauchten neuen Apple-Apps für Windows 11 sind jetzt als erste Vorschau über den Microsoft Store zu bekommen. Apple TV, Apple Music und Apple Devices stehen hier bereit, allerdings sind sie zu Beginn nur für Nutzer aus den USA vorgesehen. Wann sie auch für weitere Regionen freigeschaltet werden, steht noch nicht fest.