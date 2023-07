Traditionell ist der Summerslam das Sommer-Highlight im WWE-Kalender. Wann findet das „Premium Live Event“ 2023 statt und welche Matches sind bereits bekannt?

WWE Facts

Der Summerslam gehört zu den „Big Four“ und somit zu den am längsten laufenden Groß-Events der Wrestling-Liga. Seit 1989 findet die Veranstaltung im Juli oder August statt. Der Termin 2023 ist am 5. August. Kurz nach „Money in the Bank“ Anfang Juli gibt es die ersten Informationen zu möglichen Einträgen auf der Matchcard des Summerslams 2023.

WWE Summerslam 2023 Matchcard: Diese Matches könnte es geben

Die Veranstaltung ist nach dem Royal Rumble und Wrestlemania das nächste WWE-Event in einem Stadion. Ausgetragen wird das „PLE“ im „Ford Field“ in Detroit, Michigan. Offiziell ist noch kein Match bestätigt. Aus den Ereignissen der letzten Raw- und Smackdown-Folgen könnten sich aber folgende Paarungen ergeben:

Die Bloodline-Fehde wird in sein nächstes Kapitel gehen. Der Undisputed-WWE-Universal-Champion Roman Reigns könnte auf seinen Cousin Jey Uso treffen, dem es gelang, den „Tribal Chief“ bei „Money in the Bank“ erstmals seit 2019 wieder clean zu pinnen.

Nicht nur bei den Herren wird der Titel auf dem Spiel stehen, auch die WWE-Womens-Championship will ausgefochten werden. Nachdem Charlotte Flair Asuka den Titel bei Smackdown nicht abnehmen konnte, mischt sich Bianca Belair ins Titelgeschehen mit ein.

Die Fehde zwischen Trish Stratus und Becky Lynch dürfte ebenfalls in ein Match bei Summerslam hinauslaufen.

dürfte ebenfalls in ein Match bei Summerslam hinauslaufen. Shayna Baszler und Rhonda Rousey gingen als gemeinsame Tag-Team-Titelträger in das „Money in the Bank“-Event und verließen den Ring verfeindet, nachdem Baszler ihre ehemalige Kollegin attackierte.

Brock Lesnar und Cody Rhodes fehden inzwischen seit einigen Monaten miteinander. Nach den Matches bei Backlash und Night of Champions und dem Zwischengeplänkel von Rhodes gegen Dominik Mysterio bei „Money in the Bank“ zeichnet sich das nächste Aufeinandertreffen im Ring beim Summerslam ab.

Bei „MITB" kehrte Drew McIntyre überraschend zurück und streckte den Intercontinental-Champion Gunther nieder. Es dürfte auf ein erneutes Titel-Match hinauslaufen, nachdem McIntyre schon bei Wrestlemania in einem Triple-Threat-Match mit Sheamus gegen den Imperium-Leader unterlag.

WWE Summerslam 2023: Weitere mögliche Matches

In der Vergangenheit sorgten Logan Paul und Ricochet schon für einige sehenswerte Spots, etwa bei Royal Rumble im Januar. Nun läuft es auf ein 1-on-1-Match beim Summerslam hinaus.

Seth Rollins hat es in den vergangenen Tagen immer wieder mit Judgment Day zu tun. Der Money-in-the-Bank-Sieger Damian Priest, aber auch Finn Bálor könnten versuchen, Seth Rollins den neu eingeführten „World Heavyweight“-Titel abzunehmen.

Die Tag-Team-Champions Sami Zayn und Kevin Owens hatten bei MITB keinen Platz auf der Matchcard. Ob es beim Summerslam anders aussehen wird, steht noch nicht fest.

WWE Summerslam 2023 findet in der Nacht von Samstag, den 5. August auf Sonntag, den 6. August statt. In Deutschland könnt ihr im Live-Stream und in der Wiederholung beim Event über das „WWE Network“ einschalten. Das Event muss nicht extra gebucht werden, es ist Teil der Abo-Flatrate beim WWE-Streaming-Dienst.

