Die „Night of Champions“ 2023 in Saudi-Arabien ist vorbei. Es gab hochklassige Matches, Titelwechsel und eine heftige Wendung in der „Bloodline“-Story. Mit „Money In The Bank“ steht in wenigen Wochen das nächste „Premium Live Event“ an. Welche Matches sind bereits bekannt, wann wird die Veranstaltung übertragen und wo kann man einschalten?

Wrestling-Fans in Europa dürfen sich freuen: Das große Event „Money In The Bank“ wird 2023 in England, genauer in London ausgetragen. Wie schon beim letzten „PLE“ heißt das, dass man nicht spät in der Nacht einschalten muss, sondern zu einer angenehmen Uhrzeit am Abend zuschauen kann. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 01. Juli 2023 in der o2-Arena in London statt. Startzeit ist vermutlich 19:00 Uhr deutscher Zeit. Einschalten könnt ihr im Live-Stream und in der Wiederholung beim WWE Network.

WWE Money In The Bank 2023: Wer ist qualifiziert?

In diesem Jahr wird „Money In The Bank“ erstmals außerhalb der USA ausgetragen. Highlight wird das Leiter-Match sein, bei dem mehrere Superstars um den begehrten Koffer antreten. Wer sich den vom Ringdach herunterhängenden Koffer sichern kann, bekommt die Chance auf ein Titel-Match. Dabei kann sowohl der Gürtel als auch der Zeitpunkt vollkommen frei gewählt werden. Einige Wochen vor der Veranstaltung stehen noch keine konkreten Matches fest. Im Vorfeld wird es bei den wöchentlichen Shows Raw und Smackdown Ausscheidungs-Matches geben, bei denen die jeweils die teilnehmenden Superstars für das Leiter-Match der Herren und Damen ermittelt werden.

Diese Superstars sind bereits qualifiziert:

Ricochet vs. Shinsuke Nakamura vs. LA Knight oder Montez Ford vs. Matt Riddle

Lacey Evans oder Zelina Vega vs. Natalya oder Zoey Stark vs. Becky Lynch oder Sonya Deville

WWE Money In The Bank 2023: Ist Romain Reigns dabei?

Weitere Matches sind noch nicht bekannt. Aktuellen Ankündigungen zufolge dürfte Roman Reigns auch bei „Money In The Bank“ wieder mit dabei sein. Ob er jedoch in einem Titel-Match stehen wird, ist noch nicht bekannt. Das sind die aktuellen Titelträger der WWE:

Word Heavyweight Championship (Raw): Seth Rollins

Intercontinental Championship (Raw): Gunther

Raw Women‘s Championship: Asuka

Universal & WWE Championship (Smackdown): Roman Reigns

United States Championship: Austin Theory

Smackdown‘s Women Championship: Rhea Ripley

Raw & Smackdown Tag Team Championship: Kevin Owens und Sami Zayn

WWE Women‘s Tag Team Championship: Ronda Rousey & Shayna Baszler

Neben Reigns sind aktuell auch Cody Rhodews, Bianca Belair, Seth ‚Freakin‘ Rollins und Becky Lynch offiziell für das Event in London angekündigt.

