Xbox verscherbelt Open-World-Shooter für schlappe 1,99 Euro

Knapp 8 Jahre nach seinem Release könnt ihr euch im Xbox-Store momentan einen Open-World-Shooter zum absoluten Tiefpreis schnappen – Homefront: The Revolution ist derzeit auf günstige 1,99 Euro reduziert.

Xbox Series X Facts

Zum Release 2016 konnte Homefront: The Revolution die meisten Spieler trotz eines spannenden fiktiven Szenarios, in dem Nordkorea die USA besetzt, nicht überzeugen – dafür war das Spiel leider nicht poliert genug und hatte zu viele technische Probleme. Wenn ihr dem Open-World-Shooter knapp 8 Jahre später aber doch noch eine Chance geben wollt, könnt ihr ihn euch jetzt für gerade einmal 1,99 Euro schnappen.

Anzeige

Homefront: The Revolution jetzt stark reduziert im Xbox-Store

In Homefront: The Revolution formiert sich in Philadelphia eine Widerstandsbewegung gegen die Besatzungsmacht. Ihr schließt euch der Guerilla-Gruppe an und kämpft mit allen Mitteln gegen die feindliche Armee. Dabei müsst ihr euch in den zerstörten Straßen der Stadt offene Gefechte liefern sowie geheime Sabotage- und Infiltrations-Manöver durchführen.

Schaut euch hier den Trailer zu Homefront: The Revolution an:

Homefront: The Revolution - Ankündigungstrailer

Der Open-World-Shooter bietet euch sowohl eine Einzelspieler-Kampagne als auch die Möglichkeit, mit bis zu vier Spielern im Online-Koop zusammen den Aufstand anzuzetteln. Wenn es euch jetzt in Fingern jucken sollte, dann könnt ihr euch Homefront: The Revolution für nur 1,99 Euro statt 19,99 Euro im Xbox-Store sichern. Das Angebot läuft noch bis zum 27. Februar und minimiert das Risiko angesichts der mäßigen Kritiken des Shooters deutlich (im Xbox-Store ansehen).

Anzeige

Xbox-Charts: Shooter-Hits hoch im Kurs

Während Homefront: The Revolution mit dem Mega-Rabatt momentan auf Rang 13 in den Xbox-Charts landet, tummeln sich weiter vorne ebenfalls stark reduzierte Spiele. Auf Platz 12 findet sich die zum Beispiel die Arkham Trilogie, auf Platz 10 die Dead Island Definitive Collection und auf Rang 2 der Mittelalter-Hit Kingdom Come – Deliverance. Bei all diesen Spielen könnt ihr derzeit ordentlich sparen. (Quelle: Xbox)

Anzeige

Auch ein neu erschienenes Survival-Spiel kann direkt in den Xbox-Charts überzeugen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.