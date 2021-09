Für Xiaomi könnte es aktuell nicht besser laufen. Das chinesische Unternehmen erobert den Smartphone-Markt im Sturm und ist auf dem guten Weg, der größte Smartphone-Hersteller der Welt zu werden. Gleichzeitig stoppt die Entwicklung neuer Ideen nicht. Beim Display will Xiaomi ganz hoch hinaus.

Xiaomi Facts

Xiaomi entwickelt Smartphone mit 4K-Display

Sony ist bisher der einzige Smartphone-Hersteller, der ein 4K-Display verbaut. Das Xperia 1 III unterstützt die 4K-Auflösung mit bis zu 120 Hz. Samsung, Apple und viele andere Hersteller verzichten auf so eine hohe Auflösung. Und auch Xiaomi hatte daran bisher kein Interesse. Ganz im Gegenteil, das chinesische Unternehmen hat in vielen Smartphones sogar nur eine FHD+-Auflösung im Einsatz, um Energie zu sparen. Bei der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA ist nun aber ein Smartphone mit 4K-Display von Xiaomi aufgetaucht (Quelle: GSMArena).

Laut aktuellen Informationen könnte es sich um das Xiaomi CC11 Pro handeln, das bald vorgestellt werden soll. Dieses würde mit einem 6,55-Zoll-Display ausgestattet sein, das mit satten 3.840 x 2.160 Pixeln auflöst, also der nativen 4K-Auflösung, die man auch von Fernsehern kennt. Sony realisiert hingegen nur 3.840 x 1.644 Pixel im 21:9-Format. Xiaomi würde Sonys Top-Smartphone also nicht nur überflügeln, sondern auch dafür sorgen, dass 4K-Inhalte ohne schwarze Balken in voller Auflösung angezeigt werden können.

Xiaomi würde mit so einem Display ein weiteres Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu Samsung und Apple erhalten. Sony spielt aktuell auf dem Smartphone-Markt keine große Rolle und bewirbt seine Handys auch kaum, sodass Xiaomi davon massiv profitieren dürfte.

Das neueste Xiaomi-Smartphone im Video:

Xiaomi 12 Ultra auch mit 4K-Display?

Das Xiaomi CC11 Pro wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nach Deutschland kommen. Diese Versionen sind immer nur für China gedacht. Oft erscheinen die CC-Modelle aber unter anderem Namen bei uns. Gut möglich also, dass das 4K-Display in einem Xiaomi 12 Ultra verbaut wird oder das chinesische Unternehmen damit eine neue Serie starten möchte. Erst kürzlich wurde ja die Civi-Serie eingeführt, die auch nur für China ist. Da könnten also noch einige Modelle auf uns zukommen.