Xiaomi hat es auf dem Smartphone-Markt aktuell nicht leicht. Deswegen sind das Unternehmen und besonders der Xiaomi-Gründer zuletzt stärker damit beschäftigt, Erfolge öffentlich zu feiern. Dieses Mal hat der Xiaomi-Chef Lei Jun mitgeteilt, welches Handy sich schneller verkauft als geplant. Es bleiben aber Fragen offen.

Xiaomi Facts

Xiaomi 12T Pro verkauft sich besser als erwartet

Jedes Unternehmen setzt sich bei der Markteinführung neuer Produkte Ziele, die erreicht werden sollen. Das gilt auch bei Smartphone-Herstellern wie Xiaomi. Wenn diese Ziele dann übertroffen werden, wird der Erfolg gerne geteilt, um das hohe Interesse an dem Produkt zu zeigen. Genau das ist jetzt bei Xiaomi passiert. Der Gründer und Chef Lei Jun hat auf Twitter mitgeteilt, dass sich das Xiaomi 12T Pro viel schneller verkauft als vorab geplant:

Das Xiaomi 12T Pro ist dabei vor einigen Monaten auf den Markt gekommen und wird in der zweiten Jahreshälfte als etwas günstigere Alternative zum normalen Xiaomi 12 Pro (Test) verkauft. Obwohl es günstiger ist, hat es beispielsweise mit der 200-MP-Kamera ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten, das bei den Käuferinnen und Käufern sehr gut ankommt. Laut dem Xiaomi-Chef ist das Feedback zu dem Smartphone sehr positiv.

Wie viele Stück vom Xiaomi 12T Pro wirklich verkauft wurden, hat der Gründer des Unternehmens leider nicht mitgeteilt. Entsprechend lässt sich auch nicht wirklich einschätzen, ob die internen Erwartungen an das T-Modell nicht vielleicht sowieso schon relativ gering waren und der Erfolg kleiner ist als erwartet. So oder so ist Xiaomi zufrieden mit den Verkäufen, sonst würde der Chef das nicht öffentlich teilen.

Das halten wir von Xiaomi 12T Pro:

Xiaomi 13 kommt bald

Während das Xiaomi 12T Pro aktuell noch viel Interesse erzeugt, könnte sich das spätestens mit der Vorstellung des Xiaomi 13 und 13 Pro für den internationalen Markt ändern. Das chinesische Unternehmen hat zu einem Event am 27. Februar 2023 in Barcelona während des MWC 2023 geladen. Dort wird die Präsentation erwartet. Bisher sind die Xiaomi-13-Handys nur in China erhältlich.

