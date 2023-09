Xiaomi will es wissen: Neue Smartwatch wird ein echter Überflieger

Samsung feiert mit seinen Galaxy-Smartwatches große Erfolge. Xiaomi möchte dem nacheifern und plant mit der Watch 2 Pro eine Smartwatch, die es richtig in sich haben wird. Dieses Mal setzt Xiaomi sogar auf das Betriebssystem von Google und tritt damit wirklich in Konkurrenz mit Samsung.

Xiaomi Watch 2 Pro mit Wear OS erwartet

Xiaomi baut zwar schon seit Jahren Smartwatches, setzt dabei bisher aber immer auf ein eigenes Betriebssystem mit eingeschränktem Funktionsumfang. Mit der Xiaomi Watch 2 Pro soll sich das ändern. Die neue Smartwatch soll erstmals mit Wear OS als Betriebssystem erscheinen und tatsächlich in Konkurrenz mit der Galaxy Watch 6 von Samsung treten. Jetzt sind die Spezifikationen durchgesickert, die eine wirklich starke Android-Uhr versprechen:

Genau wie schon Samsung setzt Xiaomi zukünftig also auf Wear OS als Betriebssystem von Google und überzieht dieses mit einer eigenen MIUI-Oberfläche, wie es bei Smartphones der Fall ist. Es soll der Snapdragon W5+ Gen 1 als Prozessor zum Einsatz kommen, der in Kombination mit 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher eine hohe Leistung verspricht. Xiaomi setzt zudem auf ein hochauflösendes AMOLED-Display mit 1,43 Zoll in der Diagonale und will optional LTE anbieten. Integriert sein sollen zudem das Tracking für 150 Sportarten, eine EKG-Funktion, ein Pulsmesser, ein Thermometer für die Körpertemperatur und eine Schlafüberwachung.

Mit dem 500-mAh-Akku wird die Watch 2 Pro einen größeren Akku besitzen als die Galaxy Watch 6 Classic mit 47 mm. Diese kommt nämlich nur auf 425 mAh und ist ein deutliches Downgrad im Vergleich zur Galaxy Watch 5 Pro mit 590 mAh. Xiaomi will es schaffen, dass die Smartwatch 72 Stunden genutzt werden kann. Das wären immerhin drei Tage und damit einen Tag länger als vergleichbare Modelle.

Zum Vergleich: Die Samsung-Galaxy-Watch-6-Smartwatches im Video:

Xiaomi-Smartwatch mit drehbarer Lünette erwartet

Nicht nur technisch und bei der Software will Xiaomi mit der Watch 2 Pro mit Samsung mithalten, sondern auch bei der Funktion gleichziehen. Demnach soll sich auch bei der Xiaomi-Smartwatch die Lünette drehen lassen. Erwartet wird die Vorstellung der Uhr im Oktober 2023. Spätestens dann wird sich zeigen, was die Smartwatch drauf hat.

