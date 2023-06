Xiaomi hat zwar die unterschiedlichsten Smartphones für so gut wie jede Preisklasse im Angebot, doch in einen Bereich hat sich das chinesische Unternehmen bisher nicht getraut. Da alle anderen großen Smartphone-Hersteller dort aber große Erfolge feiern, will Xiaomi jetzt auch mitspielen. Erfahrung mit Falt-Handys ist bereits vorhanden.

Xiaomi will ein Klapp-Handy bauen

Xiaomi hat genau wie Samsung schon vor Jahren damit begonnen, Falt-Handys zu bauen. Mit dem Mix Fold hat sich das chinesische Unternehmen aber auf den Formfaktor des Galaxy Z Fold von Samsung konzentriert. Also ein Smartphone, das sich zu einem kleinen Tablet aufklappen lässt. Eine Alternative zum Galaxy Z Flip von Samsung hatte das Unternehmen nicht zu bieten. Also ein Handy, das sich zusammenklappen lässt und somit deutlich kleiner wird. Genau das soll sich bald ändern.

Demnach soll Xiaomi an einem ersten Klapp-Handy im Stile des Samsung Galaxy Z Flip arbeiten, das extrem leicht und dünn ausfällt (Quelle: Weibo). Damit würde Xiaomi endlich auf den Zug der erfolgreichen Falt-Handys aufspringen, die sich auch wirklich verkaufen.

Samsung hat es vorgemacht, doch mittlerweile sind Oppo, Vivo und Motorola mitgegangen. Besonders Motorola hat mit dem Razr 40 Ultra ein beeindruckendes Klapp-Handy mit riesigem Außendisplay gebaut. Samsung wird mit dem Galaxy Z Flip 5 bald nachziehen.

Für Xiaomi wird es also höchste Zeit, auch ein Klapp-Handy anzubieten, das nicht so teuer ist wie ein Mix Fold. Was genau das neue Klapp-Handy von Xiaomi bietet und was es am Ende kostet, ist aktuell noch nicht bekannt.

Xiaomi arbeitet an Mix Fold 3

Das bedeutet aber nicht, dass Xiaomi kein Mix Fold 3 mehr bringen möchte. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das neue Falt-Handy von Xiaomi einige Besonderheiten mitbringen soll. So will Xiaomi wie Samsung eine Unter-Display-Kamera verbauen. Erstmals soll auch ein Periskop-Zoom zum Einsatz kommen. Das wäre in einem Falt-Handy eine echte Neuerung.