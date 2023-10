YouTube mit weniger Werbung: Günstigeres Abo macht es möglich

Etwas überraschend bringt YouTube sein Premium-Lite-Abo nach Deutschland. Es kostet im Vergleich nur die Hälfte, bietet aber auch deutlich weniger. Ganz werbefrei wird YouTube mit Premium Lite nicht. Auch für Studierende lohnt sich das neue Streaming-Abo von YouTube kaum.

YouTube Facts

YouTube Premium Lite startet in Deutschland

In anderen Ländern wird es gerade eingestellt, doch nun kommt YouTube Premium Lite auch nach Deutschland. Hierzulande wird es ab sofort für 5,99 Euro im Monat angeboten. Der erste Monat ist kostenlos. Weitere Varianten werden nicht zur Verfügung gestellt, das heißt es gibt keine Vergünstigungen für Familien oder Studierende. Da YouTube Premium (ohne Lite) für Studierende 6,99 Euro im Monat kostet, lohnt sich das neue Abo-Modell für sie kaum.

Während es bei YouTube Premium grundsätzlich keine Werbung gibt, ist das bei YouTube Premium Lite tatsächlich etwas anders. Google als Betreiber der Plattform spricht lediglich davon, dass weniger Werbung geschaltet wird. Im Kleingedruckten ist zu lesen, dass bei Musikvideos weiterhin mit Werbeunterbrechungen zu rechnen ist. Auch beim „Suchen und Browsen“ will Google im Rahmen des Premium-Lite-Abonnements weiterhin Werbung einblenden.

Weitere Funktionen sind bei YouTube Premium Lite nicht verfügbar. Das Abspielen von Videos im Hintergrund ist ebenso wenig vorgesehen wie das Herunterladen von Videos. Auch der Zugang zu YouTube Music ist nicht enthalten (Quelle: YouTube).

Das herkömmliche YouTube Premium kostet in Deutschland 11,99 Euro, wenn eine monatliche Abrechnung gewünscht ist. Das Jahresabo kostet 119,99 Euro, was rechnerisch 9,99 Euro pro Monat entspricht.

Mit diesen Tipps könnt ihr beim Streaming Geld sparen:

Geld sparen beim Streaming Abonniere uns

auf YouTube

Neues Lite-Abo: In anderen Ländern eingestellt

Google hatte das Premium-Lite-Abo im August 2021 in mehreren europäischen Ländern eingeführt, darunter Dänemark, Belgien und die Niederlande. Kunden in diesen Ländern erhielten Ende September 2023 die Nachricht, dass das Abo nicht mehr fortgeführt wird. Im Gegensatz zur nun eingeführten deutschen Variante gab es bei YouTube Premium Lite in anderen Ländern keine Werbung zu sehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.