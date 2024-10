Im Zusammenhang mit Netzwerken oder Routern taucht oft der Begriff WAN auf. Ist das so ähnlich wie ein LAN? Wir verraten euch in diesem Ratgeber einfach und verständlich, was WAN ist, wo ihr es findet und was ihr damit machen könnt.

Was ist WAN? – verständlich erklärt

„WAN“ ist eine Abkürzung für „Wide Area Network“, zu deutsch etwa „großräumiges Netzwerk“. Ein WAN ist also ein Netzwerk aus Computern über einen größeren Bereich. Am besten lässt sich das im Zusammenhang mit einem LAN erklären.

Ein WAN ist ein Zusammenschluss aus LAN-Netzwerken.

Ein LAN steht für „Local Area Network“, also ein lokales Netzwerk, bei dem mehrere Computer etwa im Haushalt oder in einer Firma intern über ein Netzwerk kommunizieren und Dateien austauschen können. Ein WAN kann nun aus mehreren LANs bestehen, das sich auch über Länder oder Kontinente ausbreitet.

Es gibt WANs, die zu Organisationen gehören und nur von diesen genutzt werden und dann gibt es WANs, die durch Internetanbieter aufgebaut werden, um einen Zugang zum Internet anbieten zu können.

Verbindungstechniken für WAN

Während im LAN die Computer vorzugsweise mit per Ethernet mit Netzwerkkabel verbunden sind, gibt es im WAN darüber hinaus folgende Techniken:

Multiprotocol Label Switching (IP/MPLS)

Plesiochrone Digitale Hierarchie (PDH)

Synchrone Digitale Hierarchie (SDH)

Asynchronous Transfer Mode (ATM)

X.25

Router: WAN statt LAN an Fritzbox nutzen

Der Router zuhause wird per WAN-Anschluss in der Regel mit dem DSL- oder Kabelmodem verbunden. Es gibt aber auch Router-Modelle, die einen eigenen WAN-Anschluss neben dem DSL-Anschluss haben. Bei einer Fritzbox lässt sich zudem der erste LAN-Port zu einem WAN-Port umstellen:

Dazu öffnet ihr im Browser die Benutzeroberfläche des Routers. Meldet euch mit eurem Passwort an. Klickt auf die Menüpunkte „Internet“ > „Zugangsdaten“. Bei „Internetanbieter“ wählt ihr „weitere Internetanbieter“ und dann „anderer Internetanbieter“ aus. Nun könnt ihr unten die Option „Anschluss an ein Kabelmodem“ auswählen.

Fritzbox: Hier konfiguriert ihr den LAN-1-Port als WAN-Port. (© GIGA)

Das ist dann hilfreich, wenn ihr zu Hause beispielsweise neben dem Heimnetz ein Büronetz einrichten wollt. Dann wird ein Netzwerkkabel vom LAN-Port des Heimnetz-Routers in den WAN-Port des Büronetz-Routers gesteckt. Der Büronetz-Router verbindet sich dann über das Internet des Heimnetz-Routers mit dem Internet.

Eigener WAN-Port an Routern

Heutige Router-Modelle haben entweder einen kombinierten DSL-/WAN-Anschluss oder einen eigenen WAN-Port neben dem DSL-Port. Es gibt auch spezielle Kabel- und Glasfaser-Modelle, bei denen der WAN-Port direkt für den Anschluss an das jeweilige Modem oder den Netzabschluss vorgesehen ist.

Wenn ihr euren Router also mit einem WAN verbinden möchtet, solltet ihr euch vorher Informieren, ob die Router-Anschlüsse für euer Vorhaben genügen.

Die Fritzbox 7590 AX hat einen eigenen WAN-Anschluss. (© AVM / Bearbeitung GIGA)

