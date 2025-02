Änderung in iOS 18.3: So spart ihr jede Menge Speicherplatz auf dem iPhone – Danke!

Anfang der Woche veröffentlichte Apple das seit letztem Jahr in Arbeit befindliche iPhone-Update auf iOS 18.3. Eigentlich nur eine kleinere Service-Aktualisierung, doch mit einer weitreichenden Änderung im Detail. Die dürfte nicht jeden erfreuen und kostet euch am Ende sogar Speicherplatz auf dem iPhone. Allerdings gibt es einen Ausweg. Danke, Apple! Mein Thema in der heutigen Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Noch spielt Apple Intelligence auf dem iPhone hierzulande keine Rolle. Der iPhone-Hersteller plant, die hauseigene Künstliche Intelligenz erst im Frühjahr innerhalb der Europäischen Union einzuführen. Im Heimatland Apples ist dies anders, dennoch startete auch dort die KI zunächst als Beta. Wer sie nutzen will, muss die Funktion generell erst auf dem iPhone, iPad oder Mac aktivieren.

Apple Intelligence jetzt standardmäßig aktiviert auf iPhone und Co.

Mit dem Update auf iOS 18.3, respektive iPadOS 18.3 und macOS 15.3, hat sich dies geändert. Wer nämlich auf das jeweils aktuelle System aktualisiert oder beispielsweise ein neues iPhone mit dem vorinstallierten System erhält, bei dem ist Apple Intelligence automatisch schon beim Einrichten des iPhones aktiviert. Eine umfassende Änderung – Apples KI wird in den USA zum Standard.

Auch uns blüht dies mit der Einführung der KI im Laufe des April. Was dabei nicht vergessen werden sollte, ist die Tatsache, dass Apple Intelligence gegenwärtig gut und gerne 7 GB an Speicherplatz beansprucht. Wer nichts mit Apples KI zu tun haben möchte, bekommt künftig die Funktion ungefragt vorgesetzt und verliert auch noch wertvollen Speicherplatz.

Ich kann mir schon vorstellen, dass dies nicht bei allen Nutzerinnen und Nutzern Begeisterung auslöst, schließlich stößt selbst Apple mit den eigenen KI-Bemühungen noch immer auf große Skepsis. Doch es gibt eine offizielle Hintertür, mit der sich dies umgehen lässt (Quelle: MacRumors).

Apples KI deaktivieren und Speicherplatz sparen

Der iPhone-Hersteller hat nämlich jetzt die Option vorgesehen, Apple Intelligence auch direkt ausschalten zu können. Den notwendigen Aus-Schalter finden wir auf dem iPhone innerhalb der Einstellungen unter dem Punkt „Apple Intelligence & Siri“. Tippen wir darauf, finden wir den Schieberegler prominent an oberster Stelle. Auf dem Mac befindet sich die Option äquivalent in den Systemeinstellungen.

Apple Intelligence lässt sich jetzt über die Einstellungen komplett deaktivieren. (© Screenshots von MacRumors)

Netter Nebeneffekt: Der zuvor beanspruchte Speicherplatz von 7 GB wird danach wieder freigegeben. Die Kollegen von MacRumors umschreiben dies wie folgt:

„Apple Intelligence verwendet das sogenannte MobileAsset-Framework, um seine Modelle für maschinelles Lernen und die zugehörigen Assets zu verwalten und auf Ihren Geräten bereitzustellen … Wenn Sie Apple Intelligence deaktivieren, erkennt das System glücklicherweise, dass die zugehörigen Assets nicht mehr verwendet werden. Das MobileAsset-Framework bereinigt dann diese ungenutzten Assets, wenn zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird – so wird Ihr lokaler Speicher optimiert und entlastet.“

Wunderbar! Man kann gerne über Sinn und Unsinn von Apple Intelligence diskutieren, doch der Umstand, dass Apple seinen Nutzern noch immer die Wahl lässt, ist lobenswert. Wer partout mit der KI auf dem iPhone nichts zu tun haben möchte, kann noch immer komplett ohne auskommen. Hoffentlich bleibt dies so auch in der Zukunft.

Bis dahin: Danke, Apple!

Nicht jeder will oder braucht Apples KI:

Apple Intelligence in 5 Minuten

