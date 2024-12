Aldi verkauft bald Steuer-Software für 2024 zum Schleuderpreis

Wenn ihr keinen Steuerberater für eure Steuererklärung bezahlen wollt und es lieber selbst macht, dann solltet ihr am 30. Dezember 2024 bei Aldi reinschauen. Der Discounter haut eine aktuelle Steuer-Software mit allen neuen Regelungen extrem günstig raus.

Aldi verkauft Steuer-Software für 4,99 Euro

Wer kennt nicht das lästige Ausfüllen der Einkommensteuererklärung? Jedes Jahr gibt es neue Regeln, die ihr beachten müsst. Aldi macht es euch in diesem Jahr besonders einfach. Ab dem 30. Dezember 2024 bekommt ihr eine Steuer-Software mit allen Neuerungen für 2024 für schlappe 4,99 Euro. Mit der umfangreichen Anwendung erstellt ihr die Erklärung ganz bequem am heimischen PC. Das Angebot gilt lokal in den Filialen von Aldi Süd und Nord. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Bei Aldi bekommt ihr eine Steuer-Software 2024 für nur 4,99 Euro. (© Aldi-Prospekt)

Die Software von Aldi basiert wohl auf Buhl Tax 2025 und bietet euch alle wichtigen Funktionen, um eure Einkommensteuererklärung für das Jahr 2024 zu erstellen. Die Version von Buhl kostet dabei viel mehr (bei Amazon anschauen).

Buhl Tax 2025 (für Steuerjahr 2024) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2024 10:30 Uhr

Habt ihr die Software-Version vom Jahr davor, dann könnt ihr eure Daten vom Vorjahr übernehmen und von hilfreichen Anleitungen und Tipps profitieren. Die Installation ist denkbar einfach. Ihr könnt die Steuer-Software per CD oder über einen Download installieren. Aldi bietet euch hier ein echtes Schnäppchen, das sich für jeden lohnt, der seine Steuern selbst erledigt.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Die Aldi-Version richtet sich an alle, die ihre Steuererklärung selbst machen möchten, aber nicht mit der komplexen Materie vertraut sind. Mit den ausführlichen Erklärungen und dem intuitiv gestalteten Programm können auch Steuermuffel ihre Unterlagen ganz einfach zusammenstellen. Im Vergleich zu ähnlichen Programmen ist der Preis von 4,99 Euro zudem ein echtes Schnäppchen.

Wer stattdessen den Komfort einer umfangreicheren Software sucht, für den wäre Buhl Tax 2025 bei Amazon für rund 15 Euro eine gute Alternative (bei Amazon anschauen). Hier profitiert ihr von noch mehr Funktionen und Unterstützung bei allen steuerlichen Themen. Die Version von Aldi richtet sich an alle, die eine normale Steuererklärung für Privatpersonen abgeben wollen.

