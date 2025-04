Amazon: Land ändern bei der Handy- und Tablet-App

Ihr könnt bei Amazon das Land ändern, um bei einem anderen Marktplatz zu bestellen oder falls sich eure App versehentlich umgestellt hat. Wie das genau funktioniert erfahrt ihr hier.

Ihr könnt euren Amazon-Account nutzen, um in vielen verschiedenen Ländern einzukaufen. Am PC müsst ihr dafür einfach die jeweilige Seite wie amazon.fr, amazon.com ansurfen und euch da wie gewohnt einloggen. Nur für Amazon Japan und China benötigt ihr einen eigenen Account. In der App auf eurem Handy oder Tablet müsst ihr das Land der Amazon-App aber manuell umstellen.

App: Amazon-Land in den Einstellungen ändern

In der App könnt ihr auf die unterstützten Länder umstellen, bei denen Amazon seinen Online-Marktplatz anbietet. Dabei müsst ihr bedenken, dass das jeweilige Angebot meist nur in der Landessprache und Englisch verfügbar ist.

Öffnet die Amazon-App und loggt euch ein, falls nicht automatisch geschehen. Tippt unten auf das Profil-Symbol, um zu euren Konto-Einstellungen zu gelangen. Wählt oben die Flagge an, um die „Land/Region & Sprache“-Einstellungen aufzurufen. Tippt jetzt auf „Land/Region“ (engl. Country/region), wischt herunter und wählt das gewünschte Land aus. © Bildquelle: GIGA Drückt abschließend auf den Button „Fertig“ (engl. „Done“).

Trick: Amazon-Land über Browser anpassen

Wenn euer Mobilgerät unterstützt, Links aus dem Browser in der jeweiligen App zu öffnen, könnt ihr das jeweilige Landesangebot auch über den Browser direkt ändern. Geht dazu einfach wie folgt vor:

Öffnet euren Browser und navigiert zu der landesspezifischen Amazon-Seite, auf die ihr die App umstellen möchtet. Tippt auf irgendeinen Artikel direkt auf der jeweiligen Startseite. Nun sollte sich die Amazon-App öffnen und euch fragen, ob ihr die App auf den passenden Amazon-Marktplatz umstellen wollt. Tippt auf „Ja“ (engl. Yes). © Bildquelle: GIGA

