Anders als erwartet: So sieht das Samsung Galaxy S25 Ultra aus

Die Optik der Ultra-Smartphones unterscheidet sich seit der Integration des Stifts deutlich von den normalen S-Klasse-Modellen. Mit dem Galaxy S25 Ultra soll sich Samsung wieder am alten Design vor der Zeit orientieren. Ganz so deutlich wird der Unterschied aber wohl nicht, wie erste Renderbilder vom Galaxy S25 Ultra zeigen sollen.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit leicht angepasstem Design

Vor nicht allzu langer Zeit ist ein Gerücht aufgetaucht, wonach Samsung das Design beim Galaxy S25 Ultra im Vergleich zum Galaxy S24 Ultra deutlich überarbeiten könnte. Das aktuelle Modell ist recht kantig und lässt sich nicht sehr angenehm in einer Hand halten. Das soll sich bei der nächsten Generation ändern. Auf Basis der Gerüchte wurden nun Renderbilder erstellt.



So soll das Samsung Galaxy S25 Ultra aussehen:

Das Samsung Galaxy S25 Ultra würde laut dieser Quelle also tatsächlich nicht mehr so kantig wirken, aber auch nicht so rund wie die normalen Modelle. Die Ecken sind nur ganz leicht abgerundet, wie auch der direkte Vergleich mit dem Galaxy S24 Ultra (Test) zeigt:

Das Galaxy S25 Ultra wirkt dabei sogar fast schon etwas länglicher, dabei ist es beim tatsächlichen Nachmessen minimal breiter als das Galaxy S24 Ultra. Zumindest was die Renderbilder angeht. Es ist aber nicht bekannt, ob diese die korrekten Maße besitzen.



Interessant ist auch der Vergleich mit dem kommenden iPhone 16 Pro Max:

Das Apple-Handy ist an den Kanten deutlich stärker abgerundet. Wie die Rückseite des S25 Ultra aussehen könnte, ist bisher nicht bekannt.

S Pen bestimmt das Design des Galaxy S25 Ultra

Wirklich viele Freiheiten hat Samsung beim Galaxy S25 Ultra aber auch nicht, wenn sich der S Pen in das Gehäuse einschieben lassen soll. Die Kanten könnten also gar nicht zu sehr abgerundet sein, weil der S Pen dann im Weg wäre (siehe Titelbild).



Ob das Samsung Galaxy S25 Ultra wirklich so aussieht, erfahrt ihr Anfang 2025. Dann sollen die neuen S-Klasse-Smartphones offiziell vorgestellt werden.

