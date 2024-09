Android 15: Google beseitigt den größten Nachteil gegenüber iOS

Android 15 wurde für Entwickler fertiggestellt und wird immer weiter im Detail zerlegt und analysiert. Dabei tauchen viele Verbesserungen auf, die Google bisher noch nicht offiziell geteilt hat. Genau wie in diesem Fall. Einer der größten Nachteile gegenüber Apple-Geräten soll mit Android 15 beseitigt werden.

Android 15 synchronisiert Benachrichtigungen zwischen Geräten

Google hat Android in den letzten Jahren in vielen Bereichen stark verbessert, sodass die neuen Pixel-Geräte das volle Potenzial des Betriebssystems viel besser ausschöpfen können. Mit Android 15 könnte laut AndroidAuthority ein großer Nachteil gegenüber iOS beseitigt werden. Zukünftig soll nämlich die Synchronisation von Benachrichtigungen zwischen den Geräten viel besser funktionieren.

Was ist damit gemeint? Wenn ihr ein Smartphone und Tablet besitzt, das mit Android 15 läuft und ihr auf beiden Geräten mit eurem Google-Account angemeldet seid, dann werden die Benachrichtigungen der beiden Geräte abgeglichen. Lest ihr eine Mail auf dem Handy, dann ist die Benachrichtigung zu dieser Mail auch auf dem Tablet verschwunden. Und genau das soll in alle Richtungen funktionieren, auch wenn mehrere Geräte mit dem gleichen Account genutzt werden.

Gesichtet wurde die Funktion zwar in der neuesten Version von Android 15 für Pixel-Geräte, doch die Quelle geht davon aus, dass es sich um eine Funktion handelt, die im Android-Betriebssystem integriert wird und dann auch auf anderen Geräten funktioniert. Apple bietet das schon lange für seine Geräte an. Google würde damit das Ökosystem von Android deutlich verbessern.

Android 15 erscheint bald

Google hat zwar die neuen Pixel-9-Handys auf den Markt gebracht, die Einführung von Android 15 wurde aber nicht vorgezogen. Es ist also noch nicht bis ins kleinste Detail bekannt, was wirklich neu ist. Im Oktober dürfte Google den Vorhang lüften und Android 15 für die Pixel-Geräte freigeben. Alle anderen Hersteller dürften zeitnah folgen.

