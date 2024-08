Anker macht Solarbank 2 Pro mit neuem Zubehör noch besser

Die Anker Solarbank 2 Pro gehört für mich aktuell zu den besten Balkonkraftwerk-Speichern, die ihr kaufen könnt. Idealerweise nutzt ihr das System mit dem Smart Meter, das Anker bei den ersten Bestellungen beigelegt hat. Doch das geht nicht immer und so liefert Anker ein geniales Zubehör nach, das ich mir schon im Test gewünscht habe.

Anker bietet smarte Steckdose fürSolarbank 2 Pro an

Mit der Solarbank 2 Pro ist Anker ein echter Erfolg gelungen. Der Balkonkraftwerk-Speicher macht alles besser als der Vorgänger und das Smart Meter ist die perfekte Erweiterung dafür. Doch nicht jeder kann einfach so einen Smart Meter in den Verteilerkasten einbauen. Oft ist kein Platz vorhanden oder man darf es in Mietwohnungen einfach nicht. Genau für diesen Fall bietet Anker jetzt smarte Steckdosen für 29 Euro an (bei Amazon anschauen). Je mehr ihr kauft, desto geringer fällt der Stückpreis aus.

Was macht so eine smarte Steckdose? Wenn ihr einen Balkonkraftwerk-Speicher wie die Solarbank 2 Pro besitzt, dann möchtet ihr nur so viel Energie in den Haushalt einspeisen, wie ihr aktuell braucht. Könnt ihr keinen Smart Meter einbauen, dann lässt sich der Strombedarf nur schätzen. Am Ende verschenkt ihr Energie. Mit der smarten Steckdose wird genau so viel Energie bereitgestellt, wie das angeschlossene Gerät in dem Moment verbraucht.

Ich habe ein ähnliches System von EcoFlow über acht Monate genutzt. Mein MacBook mit Monitor, TV mit Konsole, Spülmaschine, Waschmaschine und mehr waren mit smarten Steckdosen ausgestattet. Nutze ich eines der Geräte, dann wird genau so viel Energie freigegeben, wie aktuell gebraucht wird. Das funktioniert sehr gut und erspart euch das manuelle Justieren, wenn ihr kein Smart Meter habt.

Im Test erfahrt ihr, ob sich der Kauf der Solarbank 2 Pro lohnt:

Lohnt sich die Anschaffung der smarten Steckdose?

Für mich hat sich die Anschaffung sehr gelohnt, denn damit wird keine Energie mehr verschwendet. Ich hatte die größten Verbraucher damit abgedeckt und der Akku gibt dann nur so viel Energie frei, wie aktuell benötigt wird. Idealerweise kauft ihr euch direkt ein Paket mit vier oder mehr Stück. Ich hatte sechs smarte Steckdosen im Einsatz. Aktuell nutze ich aber auch ein Smart Meter und das wäre immer meine erste Wahl. Dazu hatte ich für den Test der Solarbank 2 Pro sogar meine Unterverteilung neu machen lassen, damit das Teil reinpasst.

