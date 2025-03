Apple hat ein neues iPad zum günstigen Preis im Programm, das selbst mich als Android-Fan überzeugt

Als Apple das normale iPad 2022 vorgestellt hat, war ich richtig begeistert – bis ich den Preis gesehen habe. 579 Euro waren in meinen Augen nicht zu rechtfertigen für dieses Gerät. Jetzt hat Apple dem iPad eine Neuauflage spendiert – und der Preis bringt auch mich als alten Android-Nutzer in Versuchung.

Ein Kommentar von Peter Hryciuk

Apple iPad mit A16 für 399 Euro

Das normale iPad war schon immer in meinem Beuteschema. Es ist günstig, bietet trotzdem eine solide Ausstattung, unterstützt alle Apps und Spiele und kann mit Zubehör sinnvoll erweitert werden. Doch als die stark überarbeitete Version vorgestellt wurde, lief es mir beim Preis von 579 Euro kalt den Rücken runter. Damit hatte sich das Thema für mich erledigt – auch mit den folgenden Preissenkungen. Das Tablet war einfach zu alt für mich.

Das hat sich jetzt geändert, denn Apple hat das 2025er-Modell mit einer wichtigen Verbesserung vorgestellt. Jetzt werkelt im Inneren nämlich ein Apple A16, der auf der Höhe der Zeit ist. Und obwohl Apple dem Tablet einen neuen Chip spendiert hat, blieb der Preis für die Version mit 128 GB internem Speicher bei 399 Euro. Mit der Verdoppelung des Speichers ist für mich persönlich ein absolut fairer Preis. Wenn es im freien Handel dann auch noch etwas nach unten geht, dann könnte ich dieses Mal wirklich in Versuchung kommen (Quelle: Apple).

Optisch ändert sich das Apple iPad 2025 nicht. (© Apple)

Apple bietet mehr Speicher an

Wenn euch die 128 GB interner Speicher nicht ausreichen, dann könnt ihr die Version mit 256 GB für 529 Euro und die Version mit 512 GB für 779 Euro bekommen. Die Preisaufschläge beim Speicher sind Apple-typisch sehr frech. Für mich käme nur die Version mit 128 GB internem Speicher infrage.

Ihr könnt das neue iPad ab sofort bei Apple in vier Farben bestellen. Meine erhoffte Version in Schwarz gibt es weiterhin nicht. Dann wird es vermutlich die Version in klassischem Silber.

Was fehlt dem neuen iPad?

Ihr bekommt beim normalen 2025er iPad kein Apple Intelligence. Für mich ist das zu verschmerzen, weil ich damit eh nur Inhalte konsumieren würde. Ist euch das wichtig, dann müsst ihr auf ein iPad Air setzen. Das hat Apple mit dem M3-Chip ebenfalls neu aufgelegt. Dort müsst ihr aber viel mehr Geld auf den Tisch legen, bekommt dafür mehr Leistung und ein laminiertes Display, das dem normalen iPad weiterhin fehlt.

